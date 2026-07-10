『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』リバイバル上映決定！ 続編映画『あの星』本編冒頭8分間の上映も
福原遥主演の映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の8月7日の公開を前に、前作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』が期間限定で再上映されることが決定。リバイバル上映では本編上映終了後に『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の本編冒頭8分が、特別映像として続けて上映されることも決定し、特別映像も到着した。
【動画】大ヒットした『あの花』が期間限定で再上映決定！ ＃映画あの花からあの星へ スペシャル映像
本作は、シリーズ累計発行部数180万部突破の汐見夏衛によるベストセラー小説を実写化し、2023年12月公開された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合と、特攻隊員として空に消えた彰。2人の切なすぎる恋を描く。
このたび、観客の声に応える形で、前作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の再上映が決定。
「目が覚めると、そこは1945年の日本。初めて愛した人は、特攻隊員でした」――。多くのファンを感動の渦に巻き込み、社会現象を巻き起こした『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合（福原遥）と、特攻隊員の彰（水上恒司）。戦時中の日本で日々を過ごす中、彰に何度も助けられ、その誠実さや優しさにどんどん惹かれていく百合。しかし特攻隊員の彰は、程なく命がけで戦地に飛ぶ運命だった…。そんな2人の切ない恋が日本中を涙で包んだ。
『あの花』再上映は、7月24日〜30日まで、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島、そして『あの星』撮影のロケ地にもなった長崎を含む全国11劇場にて期間限定で実施。本上映に限り一律1000円（税込）という特別プライスでの上映が実現した。
さらに『あの花』本編上映終了後に、『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の本編冒頭8分が、特別映像として続けて上映される。
福原を筆頭に前作のキャストが再集結し、新たに細田佳央太や倍賞千恵子らを迎えて描かれる本作。戦時中の記憶と、彰への消えない想いを抱き続ける百合が、彰の夢だった教師になった姿や、どこか彰の面影を感じさせる青年・涼（細田）との出会いなど、物語の幕開けとなる重要なシーンが、前作の余韻に浸りながらスクリーンで観ることができる。今回の再上映に足を運んだ人だけが味わえる極上の8分間となる。
前作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』から『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』へと紡がれる、百合と彰の時を超えた愛の物語。福山雅治が歌う主題歌「想望」に続き、新曲「邂逅」で彩る、2人の思いをつなぐ感動的な特別映像も到着した。
映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、7月24日〜30日まで期間限定上映。映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、8月7日より全国公開。
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本作は、シリーズ累計発行部数180万部突破の汐見夏衛によるベストセラー小説を実写化し、2023年12月公開された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合と、特攻隊員として空に消えた彰。2人の切なすぎる恋を描く。
「目が覚めると、そこは1945年の日本。初めて愛した人は、特攻隊員でした」――。多くのファンを感動の渦に巻き込み、社会現象を巻き起こした『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合（福原遥）と、特攻隊員の彰（水上恒司）。戦時中の日本で日々を過ごす中、彰に何度も助けられ、その誠実さや優しさにどんどん惹かれていく百合。しかし特攻隊員の彰は、程なく命がけで戦地に飛ぶ運命だった…。そんな2人の切ない恋が日本中を涙で包んだ。
『あの花』再上映は、7月24日〜30日まで、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島、そして『あの星』撮影のロケ地にもなった長崎を含む全国11劇場にて期間限定で実施。本上映に限り一律1000円（税込）という特別プライスでの上映が実現した。
さらに『あの花』本編上映終了後に、『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の本編冒頭8分が、特別映像として続けて上映される。
福原を筆頭に前作のキャストが再集結し、新たに細田佳央太や倍賞千恵子らを迎えて描かれる本作。戦時中の記憶と、彰への消えない想いを抱き続ける百合が、彰の夢だった教師になった姿や、どこか彰の面影を感じさせる青年・涼（細田）との出会いなど、物語の幕開けとなる重要なシーンが、前作の余韻に浸りながらスクリーンで観ることができる。今回の再上映に足を運んだ人だけが味わえる極上の8分間となる。
前作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』から『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』へと紡がれる、百合と彰の時を超えた愛の物語。福山雅治が歌う主題歌「想望」に続き、新曲「邂逅」で彩る、2人の思いをつなぐ感動的な特別映像も到着した。
映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、7月24日〜30日まで期間限定上映。映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、8月7日より全国公開。