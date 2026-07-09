畑芽育＆久間田琳加＆横田真悠＆NiziU・RIMA、美しい“さらツヤ髪”披露 4人で「上海ハニー」を熱唱するCM公開
畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）が出演する花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」のCMシリーズ第二弾「さらツヤすぎる！Essential！（上海ハニー）」篇が、7月9日より全国で放送開始。CM映像や4人のインタビューが到着した。
【写真】4人の“さらツヤ髪”が美しい ソロカット
本CMでは、爽快感あふれる映像をさらに盛り上げる楽曲として、夏の高揚感を感じさせるORANGERANGEの「上海ハニー」を起用。軽快な楽曲に乗せて無邪気にはしゃぎながら歌う4人の姿を通して、エッセンシャルらしい明るくポジティブな世界観を表現している。
CM内では、畑が後ろを振り向きながら「さらツヤン〜？」と投げかけると、久間田とRIMAが息ぴったりに「うん、さらツヤン〜！」と応え、全員で「ランデブー！」と盛り上がるシーンのほか、横田の運転姿も。さらに、印象的なフレーズである「さらツヤすぎる！Essential！」の掛け声に合わせて、夏風を受けながら4人の髪が美しくなびくシーンも見どころだ。
また、メイキング映像では、夏の日差しに映えるパステルカラーの涼しげな衣装に身を包んだ4人が、さらツヤなストレートヘアをなびかせながら、爽やかな空気感の中、弾ける笑顔で撮影を楽しむ様子が収録されている。「上海ハニー」の軽やかなリズムに合わせて全員で楽しげに盛り上がる姿や、横田とRIMAが仲むつまじく一緒にハートポーズを作るシーンも。サングラスやビーチボール、浮き輪など夏らしいアイテムに囲まれながら撮影を楽しむ様子も収められている。
今春に公開された第一弾CMに続き、2回目の撮影ならではの、さらに仲を深めた4人の、より自然体な表情や息の合った掛け合いが映し出されている。
インタビューでは、撮影中に「◯◯すぎる！」と思った瞬間を聞かれると、RIMAは「『夏すぎる』と、めちゃくちゃ思いましたね。今日の衣装もそうですけど、サングラスもみんなでつけて、理想の夏だなと思って」とコメント。
畑は「私は、真悠ちゃんが『かっこよすぎる』と思いました」「今日、運転席にいたじゃないですか。『普段も運転するんですか？』って聞いたら『運転する』とおっしゃっていて、ギャップ萌えというか」、横田は「『面白すぎる』って思いました。さっき（CMの演出で）盛り上がるシーンがあって、そのディレクションで『ドンガドンガ』っていう効果音を頂いたんですけど、それがツボっちゃって」とそれぞれ語った。
さらに、久間田は「自分的には『人見知りすぎる』って思いました。4人で一緒に撮影したのですが、さっきもRIMAさんとお話ししていて、『私たちって多分人見知り同士ですよね』って。前の席のお2人が楽しそうにお喋りしていても、私たち入り方がわからなくて『人見知り同盟』みたいになって、それを改めて知った日でした」と振り返った。
畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）が出演する花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」のCMシリーズ第二弾「さらツヤすぎる！Essential！（上海ハニー）」篇は、7月9日より全国で放送。
※インタビュー全文は下記の通り。
＜撮影インタビュー＞
Q1：CMのキャッチコピーは「さらツヤすぎる！Essential」ですが、撮影中に「◯◯すぎる！」と思った瞬間はありますか
RIMA：「夏すぎる」と、めちゃくちゃ思いましたね。今日の衣装もそうですけど、サングラスもみんなでつけて、理想の夏だなと思って、「夏すぎる！」と思いました。
畑：私は、真悠ちゃんが「かっこよすぎる」と思いました。
横田：なんで？
畑：出会った時はまだ、ぽやぽやしていた感じがしたんですけど、5、6年前ですか？すごいお姉さんになって。今日、運転席にいたじゃないですか。「普段も運転するんですか？」って聞いたら「運転する」とおっしゃっていて、ギャップ萌えというか。この雰囲気で車を運転しているのかっこいいなと思いました。
畑：さらり〜ん
横田：ありがとうございます
横田：「面白すぎる」って思いました。さっき(CMの演出で)盛り上がるシーンがあって、そのディレクションで「ドンガドンガ」っていう効果音を頂いたんですけど、それがツボっちゃって。「ドンガドンガ」って聞いたことないな、どの年代の人も言ってるの聞いたことないなと思って。
畑：初めて聞いた効果音で、確かに楽しい音でした。
横田：面白かったよね。
畑：長いことツボっちゃって。「ドンガ」という音が好きすぎる
横田：面白すぎたね
久間田：自分的には「人見知りすぎる」って思いました。4人で一緒に撮影したのですが、さっきもRIMAさんとお話ししていて、「私たちって多分人見知り同士ですよね」って。前の席のお2人が楽しそうにお喋りしていても、私たち入り方がわからなくて「人見知り同盟」みたいになって、それを改めて知った日でした。でも仲間がいて良かったです。安心しました。
畑：騒がしいタイプと
横田：前列と後列でこんなにも色が違うんだなって。
畑：でもスチールの時よりだいぶ、なごみましたよね。
久間田：うれしい！
畑：よかった！
横田：いっぱいくまちゃんの声が聞けた気がする。
畑：今日はりんくまちゃんの声たくさん聞けました。嬉しいです！
Q2：CMのテーマは「ハッピーな瞬間が一番かわいい」ですが、ハッピーでいるために心がけていることはありますか？
久間田：太陽を浴びる。
畑：大事、めちゃくちゃ大事。
久間田：太陽浴びてればどうにかなるって思っています。
畑：ビタミンDをね。
久間田：元気になります！
RIMA：散歩に行ったり、運動をしてみたり、ピラティスに行ってみたり、動いた方がよりハッピーオーラが出るのかなって思うので心がけてます。
横田：私もお友達に会ってご飯行って、たわいもないことで笑い合ったり、「今日何話してたんだろうな」みたいな日がすごくハッピーに繋がってるんじゃないかなと思います。
Q3：Essentialの商品で「さらツヤ」を感じたものや瞬間があれば教えてください。
RIMA：これ（ふわりキラリスプレー）、すごい熱量で喋ってましたよね。
畑：私は本当にさらさら・ツヤツヤになるし、私もみんなも驚いていたけど、ヘアメイクさんもびっくりしていました。「本当にさらさらになる」って。愛用することになるでしょう。
久間田：これを使った撮影の日、全く直し要らずで、本当に天使の輪っかができて。
畑：ツヤツヤだった。
RIMA：お互いにかけ合ったりしたじゃないですか。だから本当に「過去一さらさらだね」っていうリアクションで。
畑：信じられないぐらい真っ直ぐ。
横田：しかも同時にいい匂いにもしてくれるっていう。
畑：お気に入りですね。
【写真】4人の“さらツヤ髪”が美しい ソロカット
本CMでは、爽快感あふれる映像をさらに盛り上げる楽曲として、夏の高揚感を感じさせるORANGERANGEの「上海ハニー」を起用。軽快な楽曲に乗せて無邪気にはしゃぎながら歌う4人の姿を通して、エッセンシャルらしい明るくポジティブな世界観を表現している。
また、メイキング映像では、夏の日差しに映えるパステルカラーの涼しげな衣装に身を包んだ4人が、さらツヤなストレートヘアをなびかせながら、爽やかな空気感の中、弾ける笑顔で撮影を楽しむ様子が収録されている。「上海ハニー」の軽やかなリズムに合わせて全員で楽しげに盛り上がる姿や、横田とRIMAが仲むつまじく一緒にハートポーズを作るシーンも。サングラスやビーチボール、浮き輪など夏らしいアイテムに囲まれながら撮影を楽しむ様子も収められている。
今春に公開された第一弾CMに続き、2回目の撮影ならではの、さらに仲を深めた4人の、より自然体な表情や息の合った掛け合いが映し出されている。
インタビューでは、撮影中に「◯◯すぎる！」と思った瞬間を聞かれると、RIMAは「『夏すぎる』と、めちゃくちゃ思いましたね。今日の衣装もそうですけど、サングラスもみんなでつけて、理想の夏だなと思って」とコメント。
畑は「私は、真悠ちゃんが『かっこよすぎる』と思いました」「今日、運転席にいたじゃないですか。『普段も運転するんですか？』って聞いたら『運転する』とおっしゃっていて、ギャップ萌えというか」、横田は「『面白すぎる』って思いました。さっき（CMの演出で）盛り上がるシーンがあって、そのディレクションで『ドンガドンガ』っていう効果音を頂いたんですけど、それがツボっちゃって」とそれぞれ語った。
さらに、久間田は「自分的には『人見知りすぎる』って思いました。4人で一緒に撮影したのですが、さっきもRIMAさんとお話ししていて、『私たちって多分人見知り同士ですよね』って。前の席のお2人が楽しそうにお喋りしていても、私たち入り方がわからなくて『人見知り同盟』みたいになって、それを改めて知った日でした」と振り返った。
畑芽育、久間田琳加、横田真悠、RIMA（NiziU）が出演する花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」のCMシリーズ第二弾「さらツヤすぎる！Essential！（上海ハニー）」篇は、7月9日より全国で放送。
※インタビュー全文は下記の通り。
＜撮影インタビュー＞
Q1：CMのキャッチコピーは「さらツヤすぎる！Essential」ですが、撮影中に「◯◯すぎる！」と思った瞬間はありますか
RIMA：「夏すぎる」と、めちゃくちゃ思いましたね。今日の衣装もそうですけど、サングラスもみんなでつけて、理想の夏だなと思って、「夏すぎる！」と思いました。
畑：私は、真悠ちゃんが「かっこよすぎる」と思いました。
横田：なんで？
畑：出会った時はまだ、ぽやぽやしていた感じがしたんですけど、5、6年前ですか？すごいお姉さんになって。今日、運転席にいたじゃないですか。「普段も運転するんですか？」って聞いたら「運転する」とおっしゃっていて、ギャップ萌えというか。この雰囲気で車を運転しているのかっこいいなと思いました。
畑：さらり〜ん
横田：ありがとうございます
横田：「面白すぎる」って思いました。さっき(CMの演出で)盛り上がるシーンがあって、そのディレクションで「ドンガドンガ」っていう効果音を頂いたんですけど、それがツボっちゃって。「ドンガドンガ」って聞いたことないな、どの年代の人も言ってるの聞いたことないなと思って。
畑：初めて聞いた効果音で、確かに楽しい音でした。
横田：面白かったよね。
畑：長いことツボっちゃって。「ドンガ」という音が好きすぎる
横田：面白すぎたね
久間田：自分的には「人見知りすぎる」って思いました。4人で一緒に撮影したのですが、さっきもRIMAさんとお話ししていて、「私たちって多分人見知り同士ですよね」って。前の席のお2人が楽しそうにお喋りしていても、私たち入り方がわからなくて「人見知り同盟」みたいになって、それを改めて知った日でした。でも仲間がいて良かったです。安心しました。
畑：騒がしいタイプと
横田：前列と後列でこんなにも色が違うんだなって。
畑：でもスチールの時よりだいぶ、なごみましたよね。
久間田：うれしい！
畑：よかった！
横田：いっぱいくまちゃんの声が聞けた気がする。
畑：今日はりんくまちゃんの声たくさん聞けました。嬉しいです！
Q2：CMのテーマは「ハッピーな瞬間が一番かわいい」ですが、ハッピーでいるために心がけていることはありますか？
久間田：太陽を浴びる。
畑：大事、めちゃくちゃ大事。
久間田：太陽浴びてればどうにかなるって思っています。
畑：ビタミンDをね。
久間田：元気になります！
RIMA：散歩に行ったり、運動をしてみたり、ピラティスに行ってみたり、動いた方がよりハッピーオーラが出るのかなって思うので心がけてます。
横田：私もお友達に会ってご飯行って、たわいもないことで笑い合ったり、「今日何話してたんだろうな」みたいな日がすごくハッピーに繋がってるんじゃないかなと思います。
Q3：Essentialの商品で「さらツヤ」を感じたものや瞬間があれば教えてください。
RIMA：これ（ふわりキラリスプレー）、すごい熱量で喋ってましたよね。
畑：私は本当にさらさら・ツヤツヤになるし、私もみんなも驚いていたけど、ヘアメイクさんもびっくりしていました。「本当にさらさらになる」って。愛用することになるでしょう。
久間田：これを使った撮影の日、全く直し要らずで、本当に天使の輪っかができて。
畑：ツヤツヤだった。
RIMA：お互いにかけ合ったりしたじゃないですか。だから本当に「過去一さらさらだね」っていうリアクションで。
畑：信じられないぐらい真っ直ぐ。
横田：しかも同時にいい匂いにもしてくれるっていう。
畑：お気に入りですね。