元サッカー日本代表の本田圭佑氏は2026年7月7日、自身のXにて、日本サッカーが世界で通用するための考えを示した。

本田氏は「公園でサッカー禁止の国がサッカー強くなれるわけないやろ」という5万件以上の「いいね」を集めた投稿を引用リポストし、「マジで、それ。」と投稿した。

公園でボール遊びを規制していない自治会の割合（2019年）は、人口10万人未満の小都市では63.9％だった一方、政令指定都市では14.3％、東京都内では18.2％にとどまった。

現在開催中のワールドカップで、日本代表は「ベスト8以上」を目標に大会へ挑んだが、結果はベスト32で姿を消した。世界の壁を乗り越えるためにも、本田氏が指摘するように、幼少期から気軽にサッカーに触れられる環境の整備は重要な課題かもしれない。

そのため、本田氏の投稿には「今は気軽に出来る場所全然ないですよね」「ホンマに何とかせんとあかん」と賛同の声が寄せられた。

その一方で、「基本どこでもサッカーOKのブラジルがどんどん弱くなっていってるけど？」「野球は強いからそれはない」など、サッカーができる公園の減少が日本サッカーの成績不振の原因とは言えないとする声も少なくなかった。