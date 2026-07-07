【Amazon プライムデー】AirPods Pro 3は13％OFF、AirPods 4は最大22％OFFに

Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定

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