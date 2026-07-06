ラッパー・SKRYUがメジャーデビューを経て再び『オールナイトニッポン0』に降臨！ 7.13放送
ラッパー・SKRYUがパーソナリティを務める『SKRYUのオールナイトニッポン0（ZERO）』が、ニッポン放送にて7月13日27時より放送されることが決定した。
【写真】木梨憲武、SKRYUライブで“全力ガッチャマン”「まさかの実現」「見たかった」
7月からスペシャルなパーソナリティが週替りで担当していく月曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』。7月13日は、ラッパーのSKRYUが生放送で担当することが決定した。
島根県出身で、元銀行員という異色の経歴を持つSKRYU。数々のMCバトルで優勝を飾り、「How Many Boogie」「超Super Star」「Heated」などバイラルヒットを連発してきた。
2025年9月には、ヒップホップアーティストとしては初の千葉・幕張メッセ国際展示場ホールでのワンマンライブや、自身初のZepp Tourを大成功させ、さらに今年2月にワーナーミュージック・ジャパンからメジャーデビューを果たすなど、着実にスターダムへの階段を駆け上がり続けている。
SKRYUが『オールナイトニッポン0（ZERO）』を担当するのはメジャーデビュー前の2025年4月以来2回目となり、メジャーデビューを経て、進化した彼がどのような生放送を届けるのか楽しみだ。
また、番組ではMajor 1st EP『絶』のタイトルから取った「絶」のコーナーも実施する。
SKRYUは「ほとばしれ！ 超スーパートーク！ 2度目のオールナイトニッポン。よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。
なお、「17LIVE」では、スタジオの様子を映像でライブ配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行っている。
『SKRYUのオールナイトニッポン0（ZERO）』は、ニッポン放送にて7月13日27時放送。
【写真】木梨憲武、SKRYUライブで“全力ガッチャマン”「まさかの実現」「見たかった」
7月からスペシャルなパーソナリティが週替りで担当していく月曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』。7月13日は、ラッパーのSKRYUが生放送で担当することが決定した。
島根県出身で、元銀行員という異色の経歴を持つSKRYU。数々のMCバトルで優勝を飾り、「How Many Boogie」「超Super Star」「Heated」などバイラルヒットを連発してきた。
SKRYUが『オールナイトニッポン0（ZERO）』を担当するのはメジャーデビュー前の2025年4月以来2回目となり、メジャーデビューを経て、進化した彼がどのような生放送を届けるのか楽しみだ。
また、番組ではMajor 1st EP『絶』のタイトルから取った「絶」のコーナーも実施する。
SKRYUは「ほとばしれ！ 超スーパートーク！ 2度目のオールナイトニッポン。よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。
なお、「17LIVE」では、スタジオの様子を映像でライブ配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行っている。
『SKRYUのオールナイトニッポン0（ZERO）』は、ニッポン放送にて7月13日27時放送。