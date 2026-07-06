アニメ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』27年1月放送開始＆第1弾PV解禁 追加キャストに渡辺明乃ら
アニメ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』が、TOKYO MX、MBS、BS11ほか全国約20局にて2027年1月から放送されることが決定。さらにNetflixほかにて配信することも決まった。併せて、新規アニメ映像が多数使われた第1弾PV、渡辺明乃、水中雅章、倉持若菜が演じる新キャラクターも公開となり、コメントが到着した。
【動画】主人公・ヴィムをはじめとする個性豊かなキャラクターたちを初公開 第1弾PV
シリーズ累計400万部突破、原作を戸倉儚、コミカライズをアラカワシンが手掛け、双葉社「がうがうモンスタープラス（WEB）」 、「マンガがうがう（アプリ）」にて連載中のの『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。
本作は、武器や装備などあらゆる対象に"強化（バフ）”をかけ、仲間を支える“付与術師”・ヴィム＝シュトラウスを主人公に描くファンタジー作品。パーティーのサポートから雑用まで担いながらも、理不尽な理由で追放されたヴィム。しかし、幼なじみ・ハイデマリーとの再会をきっかけに、その真価が見出され、最大手パーティーへ迎えられる。“雑用”と蔑まれた付与術師が、自らも知らなかった最強の力に目覚め、世界を驚かせていく爽快な追放逆転ファンタジーが描かれる。
第1弾PVは、主人公・ヴィムをはじめとする個性豊かなキャラクターたちを初公開。仲間との絆を感じさせるシーンや、息をのむアクション、ファンタジー世界ならではの壮大な映像を詰め込み、本作が描く冒険譚（たん）への期待を膨らませる内容となっている。
ヴィム＝シュトラウス役を川島零士、ハイデマリー役を菱川花菜が務めるほか、新たに3体のキャラクター＆キャストを公開。
ハイデマリーが所属する最大手パーティー「夜蜻蛉（ナキリベラ）」の団長・カミラを渡辺明乃、ヴィムが所属している少数精鋭のパーティー「竜の翼（ドラハンフルーグ）」のリーダー・クロノスを水中雅章、冒険者ギルド直属の調査隊リーダー・リタ＝ハインケスを倉持若菜が演じる。
アニメ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』は、TOKYO MX、MBS、BS11ほかにて2027年1月放送開始。Netflixほかにて配信開始。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■カミラ役：渡辺明乃
――本作の魅力を教えて下さい。
実は主人公が最強…！という胸熱な設定ですが、ヴィム少年の中には何やら深い淀みのような…闇のような…一体己の中に何を抱えているんだこの子は…？？と言うのが初めの感想です。
ナキリベラのパーティーの面々も勿論ですが、他パーティーや冒険者ではない登場人物も生き生きとしていて、魅力あふれるキャラクターばかりでどのキャラクターも大変愛おしいです。見所のあるキャラクターがたっくさん！！と思いました。
――カミラの印象と演じるにあたり意気込みを教えて下さい。
カミラさんはとにかく凛と。ナキリベラを纏め、いついかなる時も皆の道標であり、旗印であると感じられる芝居を。そして彼女の可愛げが発動するところは最大限に！ 人として非常に尊敬出来る彼女を演じることが出来て幸せです。カミラさんの中にある様々な葛藤や、ヴィム少年と関わることで変わっていく考え方や感情。そういったものを上手く表現できたらいいなと常に考えています。演じていてとてもやりがいのある素敵なキャラクターです。
■クロノス役：水中雅章
――本作の魅力を教えて下さい。
付与術が主体で、更に陰気で自虐的な性格の主人公という点が見ていてとても面白いです。その中にヴィムの底知れぬ不気味さがあり、彼がこの先どうなって行くのか、とにかく続きが気になりました。魅力的なキャラクターもたくさん登場しますが、やはりヴィムの存在感が大きいですね。
――クロノスの印象と演じるにあたり意気込みを教えて下さい。
ヴィムへの言葉や態度がかなり攻撃的なので、クロノスの印象は正直に言うと「ヤバすぎる…」でした。笑
それでも彼はこの物語に欠かせない魅力的なキャラクターです。彼の性質をちゃんと演技に込めて精一杯声を発します！ 是非ぜひご期待ください！
■リタ＝ハインケス役：倉持若菜
――本作の魅力を教えて下さい。
人間の身勝手さや冷たさだけでなく、温かさにも触れられる作品だと感じました。たとえ不当な扱いを受けることがあっても、どこかで自分を見守り支えてくれる人や、自分の存在や頑張りに気づいてくれる人がいる。そんな人との縁やぬくもりに触れながら、少しずつ自分の居場所を見つけていくヴィムくんの姿が印象的でした。
――リタ＝ハインケスの印象と演じるにあたり意気込みを教えて下さい。
未知のものへの探究心が旺盛で、研究に没頭しているときや新たな知見を得た瞬間の瞳の輝きがとても印象的でした。好きなことを語るときには饒舌になり、知的でありながらもどこか幼さを感じさせる無邪気な一面が魅力的だと思います。そんな好奇心に満ちた愛らしいキャラクターを演じる機会をいただけたこと、とても嬉しく光栄です。
【動画】主人公・ヴィムをはじめとする個性豊かなキャラクターたちを初公開 第1弾PV
シリーズ累計400万部突破、原作を戸倉儚、コミカライズをアラカワシンが手掛け、双葉社「がうがうモンスタープラス（WEB）」 、「マンガがうがう（アプリ）」にて連載中のの『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。
第1弾PVは、主人公・ヴィムをはじめとする個性豊かなキャラクターたちを初公開。仲間との絆を感じさせるシーンや、息をのむアクション、ファンタジー世界ならではの壮大な映像を詰め込み、本作が描く冒険譚（たん）への期待を膨らませる内容となっている。
ヴィム＝シュトラウス役を川島零士、ハイデマリー役を菱川花菜が務めるほか、新たに3体のキャラクター＆キャストを公開。
ハイデマリーが所属する最大手パーティー「夜蜻蛉（ナキリベラ）」の団長・カミラを渡辺明乃、ヴィムが所属している少数精鋭のパーティー「竜の翼（ドラハンフルーグ）」のリーダー・クロノスを水中雅章、冒険者ギルド直属の調査隊リーダー・リタ＝ハインケスを倉持若菜が演じる。
アニメ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』は、TOKYO MX、MBS、BS11ほかにて2027年1月放送開始。Netflixほかにて配信開始。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■カミラ役：渡辺明乃
――本作の魅力を教えて下さい。
実は主人公が最強…！という胸熱な設定ですが、ヴィム少年の中には何やら深い淀みのような…闇のような…一体己の中に何を抱えているんだこの子は…？？と言うのが初めの感想です。
ナキリベラのパーティーの面々も勿論ですが、他パーティーや冒険者ではない登場人物も生き生きとしていて、魅力あふれるキャラクターばかりでどのキャラクターも大変愛おしいです。見所のあるキャラクターがたっくさん！！と思いました。
――カミラの印象と演じるにあたり意気込みを教えて下さい。
カミラさんはとにかく凛と。ナキリベラを纏め、いついかなる時も皆の道標であり、旗印であると感じられる芝居を。そして彼女の可愛げが発動するところは最大限に！ 人として非常に尊敬出来る彼女を演じることが出来て幸せです。カミラさんの中にある様々な葛藤や、ヴィム少年と関わることで変わっていく考え方や感情。そういったものを上手く表現できたらいいなと常に考えています。演じていてとてもやりがいのある素敵なキャラクターです。
■クロノス役：水中雅章
――本作の魅力を教えて下さい。
付与術が主体で、更に陰気で自虐的な性格の主人公という点が見ていてとても面白いです。その中にヴィムの底知れぬ不気味さがあり、彼がこの先どうなって行くのか、とにかく続きが気になりました。魅力的なキャラクターもたくさん登場しますが、やはりヴィムの存在感が大きいですね。
――クロノスの印象と演じるにあたり意気込みを教えて下さい。
ヴィムへの言葉や態度がかなり攻撃的なので、クロノスの印象は正直に言うと「ヤバすぎる…」でした。笑
それでも彼はこの物語に欠かせない魅力的なキャラクターです。彼の性質をちゃんと演技に込めて精一杯声を発します！ 是非ぜひご期待ください！
■リタ＝ハインケス役：倉持若菜
――本作の魅力を教えて下さい。
人間の身勝手さや冷たさだけでなく、温かさにも触れられる作品だと感じました。たとえ不当な扱いを受けることがあっても、どこかで自分を見守り支えてくれる人や、自分の存在や頑張りに気づいてくれる人がいる。そんな人との縁やぬくもりに触れながら、少しずつ自分の居場所を見つけていくヴィムくんの姿が印象的でした。
――リタ＝ハインケスの印象と演じるにあたり意気込みを教えて下さい。
未知のものへの探究心が旺盛で、研究に没頭しているときや新たな知見を得た瞬間の瞳の輝きがとても印象的でした。好きなことを語るときには饒舌になり、知的でありながらもどこか幼さを感じさせる無邪気な一面が魅力的だと思います。そんな好奇心に満ちた愛らしいキャラクターを演じる機会をいただけたこと、とても嬉しく光栄です。