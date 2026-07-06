堺雅人「ドラマでこんな扱い受けたことない！」 竜星涼と今夜『テレビ×ミセス』参戦で大はしゃぎ！
今夜7月6日20時55分からの『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜）に、日曜劇場『VIVANT』から堺雅人と竜星涼が登場。堺が新企画でミセスと大はしゃぎするほか、人気企画・大人しりとりで「ドラマでこんな扱い受けたことない！」と大絶叫。最終対決「100円玉ピッタリ1万円つかみ」ではMrs. GREEN APPLEの大森元貴と一騎打ちを繰り広げる。
【写真】こんな堺雅人、見たことない!? 竜星涼と今夜『テレビ×ミセス』参戦
今回は、7月26日からスタートする日曜劇場『VIVANT』から堺、竜星が登場。さらに『VIVANT』大好き芸人のオードリー・春日俊彰、アンガールズ・田中卓志、平成ノブシコブシ・吉村崇も参戦する。
記憶力や洞察力など出演者たちの“あらゆる感覚”を問う3つのゲームでは、ミセスチームとVIVANTチームが対戦。変化した写真の中で新しく追加された人物を当てる「侵入したのは誰だ？ ゲーム」では、堺が膝から崩れる展開に。絵の中に隠れた動物を見つける「潜伏してるのどこだ！ゲーム」では、見事な能力を発揮したミセス・藤澤涼架とゲストの渋谷凪咲が“別班”に認定される。
最終対決は、『VIVANT』の劇中で堺演じる主人公・乃木憂助が見せた超人技“重量感覚”が試される「100円玉ピッタリ1万円つかみ」。アルバイトでの経験から「持っただけでお弁当のご飯のグラム数がわかる」という特技を持つ大森が、堺とタイマンで激突する。手のひらの重さの感覚だけで100円玉ピッタリ1万円分（100枚）をつかみ取る、極限の一騎打ちの結末は――。
そして、「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」にもVIVANTチームが参戦。 子ども審査員4人のうち1人でも知っている言葉だとアウトというルールで、間違えるとお仕置きとして顔面ジェットをくらうことに。白熱の戦いとなる中、アウトとなり容赦ないお仕置きを受けた堺が「ドラマでこんな扱い受けたことない！」とスタジオで大絶叫する。
さらに「みなさんお疲れだと思うので、疲労回復グッズを一緒に試したい」という堺の熱望から実現した企画では、多忙のミセスと一緒に、スタジオで最新の疲労回復グッズを体験する。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」を披露。タイトルはスペイン語で「なるようになる」という意味。2023年にリリースされ、第65回日本レコード大賞において大賞を受賞した同曲は、不確実で困難な時代や日々の生きづらさに直面しながらも、ひたむきに頑張るすべての人々に寄り添う温かく力強い楽曲。幸福感あふれる衣装とセットにも注目して、スペシャルなパフォーマンスを楽しみたい。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて7月6日20時55分放送。
【写真】こんな堺雅人、見たことない!? 竜星涼と今夜『テレビ×ミセス』参戦
今回は、7月26日からスタートする日曜劇場『VIVANT』から堺、竜星が登場。さらに『VIVANT』大好き芸人のオードリー・春日俊彰、アンガールズ・田中卓志、平成ノブシコブシ・吉村崇も参戦する。
最終対決は、『VIVANT』の劇中で堺演じる主人公・乃木憂助が見せた超人技“重量感覚”が試される「100円玉ピッタリ1万円つかみ」。アルバイトでの経験から「持っただけでお弁当のご飯のグラム数がわかる」という特技を持つ大森が、堺とタイマンで激突する。手のひらの重さの感覚だけで100円玉ピッタリ1万円分（100枚）をつかみ取る、極限の一騎打ちの結末は――。
そして、「小学生が知らない言葉」だけで繋いでいく人気企画「大人しりとり」にもVIVANTチームが参戦。 子ども審査員4人のうち1人でも知っている言葉だとアウトというルールで、間違えるとお仕置きとして顔面ジェットをくらうことに。白熱の戦いとなる中、アウトとなり容赦ないお仕置きを受けた堺が「ドラマでこんな扱い受けたことない！」とスタジオで大絶叫する。
さらに「みなさんお疲れだと思うので、疲労回復グッズを一緒に試したい」という堺の熱望から実現した企画では、多忙のミセスと一緒に、スタジオで最新の疲労回復グッズを体験する。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」を披露。タイトルはスペイン語で「なるようになる」という意味。2023年にリリースされ、第65回日本レコード大賞において大賞を受賞した同曲は、不確実で困難な時代や日々の生きづらさに直面しながらも、ひたむきに頑張るすべての人々に寄り添う温かく力強い楽曲。幸福感あふれる衣装とセットにも注目して、スペシャルなパフォーマンスを楽しみたい。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて7月6日20時55分放送。