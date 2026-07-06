映画『平行と垂直』“兄・大貴”安田章大＆“妹・希”のんの人生が動き出す場面写真解禁
映画『平行と垂直』より、主人公の大貴（安田章大）と希（のん）の兄妹、そして2人を取り巻く人々の日常を切り取った場面写真が解禁された。
【写真】兄妹の人生が動き出す――『平行と垂直』場面写真
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合う様子を描いたヒューマンドラマ。
安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
今回解禁されたのは、障がいのある兄・大貴（安田）と、結婚を控える妹・希（のん）が穏やかな表情で並んで歩く姿をはじめ、物語を彩る印象的な場面写真の数々。長年支え合いながら生きてきた兄妹の日常と、人生の転機を迎えたふたりの“これから”を映し出すカットとなっている。
周囲のサポートを受けながら自立した生活を送り、清掃の仕事に励む大貴。職場の先輩（芦川誠）や近所の5歳の少女・紗奈（河野咲良）と一緒にベンチで休憩する場面では、いつものように四角いおにぎりを食べる大貴と、勝手に隣へ座っておにぎりを奪う紗奈の姿が切り取られ、地域の人々とのつながりの中で築かれてきた穏やかな日常が映し出される。
一方、カウンセラーとして働く希の隣には、結婚を控える恋人・雅也（伊島空）の姿も。結婚という人生の岐路に立つ希だが、これまでの兄・大貴との暮らし、そしてこれからの人生との間で揺れ動く複雑な心境が垣間見える。
さらに、雅也の両親との顔合わせの席で、ある出来事をきっかけに感情をあらわにする大貴と、その様子を心配そうに見つめる希を捉えた緊迫感あふれるカットも。互いを思うからこそすれ違い、ぶつかり合いながらも、兄妹として生きてきたふたりの関係が大きく動き出していくことを予感させる。
映画『平行と垂直』は、8月28日より全国公開。
【写真】兄妹の人生が動き出す――『平行と垂直』場面写真
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合う様子を描いたヒューマンドラマ。
安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
周囲のサポートを受けながら自立した生活を送り、清掃の仕事に励む大貴。職場の先輩（芦川誠）や近所の5歳の少女・紗奈（河野咲良）と一緒にベンチで休憩する場面では、いつものように四角いおにぎりを食べる大貴と、勝手に隣へ座っておにぎりを奪う紗奈の姿が切り取られ、地域の人々とのつながりの中で築かれてきた穏やかな日常が映し出される。
一方、カウンセラーとして働く希の隣には、結婚を控える恋人・雅也（伊島空）の姿も。結婚という人生の岐路に立つ希だが、これまでの兄・大貴との暮らし、そしてこれからの人生との間で揺れ動く複雑な心境が垣間見える。
さらに、雅也の両親との顔合わせの席で、ある出来事をきっかけに感情をあらわにする大貴と、その様子を心配そうに見つめる希を捉えた緊迫感あふれるカットも。互いを思うからこそすれ違い、ぶつかり合いながらも、兄妹として生きてきたふたりの関係が大きく動き出していくことを予感させる。
映画『平行と垂直』は、8月28日より全国公開。