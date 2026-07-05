44歳で第3子出産のシエナ・ミラー、3児のママライフを披露 生まれたばかりの赤ちゃんの姿も
15歳年下恋人との間に、自身にとって第3子となる赤ちゃんを出産したシエナ・ミラー（44）が、インスタグラムにて、3児のママライフを公開。生まれたばかりのベビーの姿を初公開した。
【写真】出産直前の大きなお腹！ 生まれたばかりの赤ちゃんを抱く恋人の姿も
シエナは日本時間7月1日の投稿で、「大人の生活」とキャプションを付け、7枚の写真を公開。出産直前の大きなお腹の写真や、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて感涙にむせぶ恋人オリ・グリーンの姿などが公開された。
2022年からオリと交際しているシエナは、昨年12月、英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて開催された「ファッション・アワード 2025」のレッドカーペットに、アンダーウェアが透けて見える大胆なシアードレスを身に着けて登場し、妊娠を公表。今年5月に出産したことを明らかにしていた。
シエナには、元夫トム・スターリッジとの間にもうけた13歳の長女マーロウと、オリとの間にもうけた第1子の長女がおり、彼女にとっては第3子となる。
シエナの投稿には、サディ・フロストから「素敵」、ジャーナリストのレベッカ・コープから「最高にクール」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「おめでとう」と祝福が寄せられており、涙するオリの姿にも「おおおう。すごくスウィート」なと反響が寄せられている。
なおE！Newsによると、シエナとオリは最近婚約。現地時間6月4日、スペイン・バルセロナで左手薬指にダイヤモンドの指輪をはめたシエナの姿が目撃され、婚約が噂されていたという。
引用：「シエナ・ミラー」Instagram（＠siennathing）
【写真】出産直前の大きなお腹！ 生まれたばかりの赤ちゃんを抱く恋人の姿も
シエナは日本時間7月1日の投稿で、「大人の生活」とキャプションを付け、7枚の写真を公開。出産直前の大きなお腹の写真や、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて感涙にむせぶ恋人オリ・グリーンの姿などが公開された。
シエナには、元夫トム・スターリッジとの間にもうけた13歳の長女マーロウと、オリとの間にもうけた第1子の長女がおり、彼女にとっては第3子となる。
シエナの投稿には、サディ・フロストから「素敵」、ジャーナリストのレベッカ・コープから「最高にクール」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「おめでとう」と祝福が寄せられており、涙するオリの姿にも「おおおう。すごくスウィート」なと反響が寄せられている。
なおE！Newsによると、シエナとオリは最近婚約。現地時間6月4日、スペイン・バルセロナで左手薬指にダイヤモンドの指輪をはめたシエナの姿が目撃され、婚約が噂されていたという。
引用：「シエナ・ミラー」Instagram（＠siennathing）