独立記念日の記念ユニでパドレス戦に先発

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は4日（日本時間5日）の本拠地パドレス戦に先発し、7回を投げ被安打3本、10奪三振の快投を披露した。地区のライバルを抑え込み、米国の記者からは賛辞が止まらない。

山本は独立記念日の特製ユニホームを着てマウンドに立った初回、先頭のタティスJr.に左前打を許すなど2死一、三塁のピンチを招いたが、フランスを三球三振に仕留めてしのいだ。その後は波に乗り、カッターやカーブなどの決め球を低めに投げこんで三振の山を築いた。

降板直前、7回にメリルから奪った三振が今季100個め。今季9勝目の権利をつかむ快投に、米国の記者からは賛辞が止まらない。この日、14日に行われるオールスターゲーム（フィラデルフィア）に2年連続2度目の出場も発表されている。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXに「ヨシノブ・ヤマモトの、またしても圧倒的な夜。7回100球で3安打無失点、2四球10奪三振、33％のCSW％。新たに選出されたオールスターの防御率は2.49」とつづった。

また「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者もXに「ヨシノブ・ヤマモトは今夜、確かにオールスターのように投球した：7回3安打無失点、2四球10奪三振。彼の防御率は2.49に低下している。過去8度の登板で、54.2回を投げて9失点とした」と称えた。



（THE ANSWER編集部）