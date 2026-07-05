「僕らは相手の土俵で戦うこともできる」パラグアイの“ラフプレー”に苦戦したフランス。決勝弾のエムバペは強調「サッカーに正解はない」【Ｗ杯】
現地７月４日に開催された北中米ワールドカップのラウンド16で、フランス代表がパラグアイ代表と対戦した。
前半をスコアレスで終えたなか、70分にデジレ・ドゥエが倒されて得たPKをキリアン・エムバペが決めて先制。そのまま１−０で勝ち切り、ベスト８進出を果たした。
この一戦で、フランスは相手の激しいプレーにも苦しめられた。34分には、エムバペへのファウルをきっかけに両チームの選手が入り乱れ、一触即発の雰囲気となる場面もあった。
それでも粘り強く戦い抜いて勝利を掴んだレ・ブルー。現地紙『レキップ』によれば、決勝点を挙げた27歳の絶対エースは、試合後に『Ｍ６』のインタビューで次のように語った。
「どんな試合になるかは分かっていた。今日の試合の戦い方はとても良かった。僕たちは、ただ攻撃的なサッカーができるチームではないことを示した。もし泥臭く戦わなければならないならそうする。そういうやり方も厭わない。
彼らは僕たちがタキシードを着て試合に臨み、美しいプレーだけを見せると思っていたのだろう。でも僕らは相手の土俵で戦うこともできる。今日はそれを証明できた」
さらにパラグアイの戦い方に理解を示しながら、こう続ける。
「彼らは自らのスタイルを貫いた。誰もが自分たちの武器で戦う。サッカーに正解はない。あるのはただ一つ、勝つことだけだ」
次の相手はモロッコ。エムバペは「モロッコは非常に良いチームだ。対戦できることを嬉しく思う。僕たちはベストを尽くし、この先も勝ち進んでいきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前半をスコアレスで終えたなか、70分にデジレ・ドゥエが倒されて得たPKをキリアン・エムバペが決めて先制。そのまま１−０で勝ち切り、ベスト８進出を果たした。
この一戦で、フランスは相手の激しいプレーにも苦しめられた。34分には、エムバペへのファウルをきっかけに両チームの選手が入り乱れ、一触即発の雰囲気となる場面もあった。
「どんな試合になるかは分かっていた。今日の試合の戦い方はとても良かった。僕たちは、ただ攻撃的なサッカーができるチームではないことを示した。もし泥臭く戦わなければならないならそうする。そういうやり方も厭わない。
彼らは僕たちがタキシードを着て試合に臨み、美しいプレーだけを見せると思っていたのだろう。でも僕らは相手の土俵で戦うこともできる。今日はそれを証明できた」
さらにパラグアイの戦い方に理解を示しながら、こう続ける。
「彼らは自らのスタイルを貫いた。誰もが自分たちの武器で戦う。サッカーに正解はない。あるのはただ一つ、勝つことだけだ」
次の相手はモロッコ。エムバペは「モロッコは非常に良いチームだ。対戦できることを嬉しく思う。僕たちはベストを尽くし、この先も勝ち進んでいきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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