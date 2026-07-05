6月25日のツインズ戦から中8日…6回9Kの好投引き出す

【MLB】ドジャース 4ー3 パドレス（日本時間4日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・投手」で投打同時出場した。移籍後最多となる110球を投げる熱投で9三振を奪った。“不協和音”が懸念されていた相棒との見事な関係改善に対し、米メディアから称賛や感心の声があがっている。

前回6月24日（同25日）の敵地ツインズ戦では、ダルトン・ラッシング捕手にメジャー自己最速タイの直球をパスボールされる場面があった。サイン交換でも息が合わず、不穏な空気が日米ファンでも話題になった。しかし中8日を経てのマウンド。両者の関係は杞憂に終わった。

試合中にこまめに意思疎通を図る姿が見られ、懸念されたバッテリー間の課題を見事に払拭してみせた。

この劇的な変化に米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者は注目した。「9日（中8日）で今晩登板したショウヘイ・オオタニは6回を投げ3失点を喫した。9人の走者を許したが、同時に9奪三振をマークした。序盤は不安定だったが、（次第に）落ち着いた」と、この日の粘り強いピッチングの内容を詳細に伝えた。

続けてゴンザレス記者は「110球を投げたが、終盤に100マイル（約160.9キロ）を計測していた。彼とダルトン・ラッシングはまったく問題なさそうだった」と言及した。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者も「今晩のショウヘイ・オオタニとダルトン・ラッシングの間に問題はなかった」と同調した。

さらに、地元メディア「ドジャース・ネーション」は「ミネソタ（・ツインズ）での先週の登板と比べて、ショウヘイとダルトン・ラッシングはより息を合わせているように感じた」と評価している。正捕手が離脱する中で深まった若き相棒との絆は、頂点を目指すチームにとっても非常に大きなプラス材料といえるだろう。（Full-Count編集部）