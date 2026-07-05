サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で、日本代表はブラジルとの決勝トーナメント1回戦に1-2で敗れた。出場した田中碧が、大会を終えて初めて自身のインスタグラムを更新。「這い上がります」と成長を誓った投稿に集まった代表選手たちの声が注目を集めている。

田中はグループリーグ2試合にフル出場。攻守に活躍した。ブラジル戦では後半33分から途中出場したが、1-1の後半アディショナルタイムにボールロスト。ここから相手が決勝ゴールを決め、ピッチに崩れ落ちた。試合後は涙。ショックの大きさを感じさせていた。

インスタグラムに、ピッチに仰向けになりユニホームで自身の顔を覆った写真などを投稿した田中。「全部向き合います。自分の実力がただ足りなかっただけ。這い上がります。尊敬できるチームメイトやスタッフ、そしてどんな時も応援していただいた方々に心から感謝してます」と綴ると、不死鳥の絵文字も添えた。

この投稿のコメント欄には日本代表戦士が集結。鎌田が「あおちゃん」、久保が「愛」、長友が「コラッジョ」、堂安や板倉が「やるだけ」、菅原が「ついてく」など思い思いの言葉を残したほか、鈴木彩や伊東らは絵文字を送るなど、たくさんの選手が田中を後押ししていた。

このやり取りに気づいたSNS上のファンからは「本当に強いし、愛されてるのが伝わるね」「友情と愛で溢れてる」「皆んなに愛されていて嬉しい」「やっぱり今の日本代表可愛いね 愛がいっぱい」「最高の仲間がついてる！頑張れ田中碧」「ほんと良いチームだな…」「泣ける、、、代表素敵な人ばかり」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）