ネイサン・アケがマンチェスター・Cを退団 6年間の在籍で「光栄」SOCCER KING

ネイサン・アケがマンチェスター・Cを退団 6年間の在籍で「光栄」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • マンチェスター・Cのオランダ代表DFアケが退団し、フェネルバフチェへ移籍する
  • アケは6年間で177試合に出場し、CL優勝やプレミアリーグ4連覇に貢献した
  • 「シティは僕にとっていつまでも特別な存在だ」と感謝のコメントを残している
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