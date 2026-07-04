〈佐藤二朗はダメなのか〉“ハラスメント疑惑”で懸念される橋本愛への「SNS中傷」

アポなしで女優の楽屋に

映画『爆弾』の大ヒットも記憶に新しい俳優・佐藤二朗（57）にハラスメント報道が飛び出した。

７月２日発売の「週刊文春」で伝えたもので、被害を訴えたのは女優の橋本愛（30）。同誌によると、６月23日に最終回を迎えたフジテレビ系連ドラ『夫婦別姓刑事』のワンシーンで、運転中に目をつぶる橋本に佐藤が、

〈口ではなく目を開けて〉

と言いながらあごを触ったことから、大騒動に発展。橋本は過去に男性からハラスメントを受けたことで、それがトラウマとなり、身体接触には細心の注意を払わなければいけない女優だった。

橋本はそうした事情をクランクイン前にフジと佐藤のマネージャーに伝えたものの、同ドラマではベッドシーンなど過激なシーンもなかったことから、佐藤本人に伝えるかどうかはフジ側に一任。フジは佐藤のマネージャーには伝えたが、演技への影響を懸念したマネージャーは佐藤には伝えず撮影が行われた。結果、前出の“あご事件”で問題を指摘された佐藤が逆上。橋本の楽屋に単独で乗り込み、鬼のような剣幕でどういう了見か問いただしたという。

「出演者同士のあいさつで楽屋を訪れることはありますが、アポなし・単独で女優の楽屋に乗り込むなど極めて異例。なぜなら楽屋は俳優にとって完全なプライベートゾーンだからです。しかも佐藤さんはフジ側から注意されたあとも乗り込んで『あなたは俳優を辞めるべきだ』という趣旨の話をしたそうです。理由はどうあれ、行き過ぎと思われても仕方がありません」

と本サイトの取材に芸能プロ幹部は答える。

フジは弁護士を通じて橋本の俳優キャリアを否定するような言葉を「ハラスメント」と認定。佐藤側に再発防止を求めたというが、佐藤の所属事務所は７月１日に公表した声明で

〈佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないことは、専門家からの確認を受けています〉

と説明した。２日にはフジテレビが声明を発表し

〈当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です〉

とコメント。同時に気にしたのが、一連の騒動による当事者への誹謗中傷だ。

カラダに触れられるのを嫌う女優

事実、SNS上では佐藤、橋本双方に心無い言葉が飛び交っている。なかでも看過できないのが、橋本に対する

〈横浜流星は良くて、佐藤二朗はダメなのかよ〉

という主張だ。

これは橋本が昨年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演の横浜流星演じる蔦屋重三郎の妻役を演じ、抱きしめられるシーンなど身体接触シーンが多々あったことから巻き起こったものだ。

「ようはイケメンの横浜流星に抱きしめられても問題ないのに、還暦前の佐藤二朗はダメなのかという“暴論”です」（スポーツ紙芸能担当記者）

横浜が橋本を抱きしめるシーンは当然、台本に書かれており、橋本側もそれを了承。身体接触に対する心の準備もできた。加えて『べらぼう』は江戸時代の遊廓にまつわるシーンもあることから、性的描写に対する演者のサポートを担う「インティマシー・コーディネーター」が入っていた。

他方、今回の佐藤が“あごを触る”という行為は台本にはなく、橋本が目をつぶった状態で行われた。佐藤に悪気はないが、突発的な身体接触に橋本が動揺するのも致し方ない。なお、同ドラマにはインティマシー・コーディネーターは入っていない。

ネット上ではこのほか、身体接触に厳しいこと自体を諫める声もあるが、前出の芸能プロ関係者いわく、

「決して珍しいことではなく、カラダに触れられるのを嫌う女優さんはけっこういますよ。橋本さんだけがレアというわけではありません」

加えて別の映画関係者は、

「橋本さんはヘアメイクや衣装さんも男性が担当することを嫌います。髪の毛を異性に触らせたくないそうです」

と補足する。

騒動全般を見ると、佐藤、橋本、フジの三者による認識のズレ、行き違いが多発し、みるみる大ごとになっていったように感じられる。前出のスポーツ紙芸能担当記者は、

「何とかならなかったものか……というのが正直な感想。これで佐藤さんも橋本さんも業界で“扱いづらい”という印象を持たれてしまった。誰ひとり幸せになっていない」

と指摘する。佐藤側が反論したことで、橋本側がさらなる主張をする可能も出てきた。これ以上、泥沼化しなければいいが……。