7月3日 発表

「どうぶつの森スペシャルセット」

B-Rサーティワンアイスクリームは7月3日、コラボ商品「どうぶつの森 スペシャルセット」について多くの店舗で完売となっていることを発表した。

サーティワンでは「どうぶつの森」シリーズとの初コラボレーションキャンペーン「サーティワンで島のどうぶつたちとのんびり夏ライフ！」を7月1日より開催している。複数のコラボ商品を展開しており、この中でたぬきちたちが描かれた箱に好きなアイスを入れて持ち帰れる「どうぶつの森スペシャルセット」について、多くの店舗で完売となっていることを明らかにした。本商品にはゲームの中の「ベルぶくろ」をイメージした巾着型の「ベルぶくろランチバッグ」が付いており、グッズの需要も相まって高い注目が集まっているものと思われる。

これ以外に「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」および「夜の島 ダブルサンデー」についても店舗によって在庫が終了しているとアナウンス。7月1日の発売から約3日での告知と販売開始から1週間に満たないタイミングでの発表となった。

「どうぶつの森スペシャルセット」に付属する「ベルぶくろランチバッグ」

「たぬき開発スペシャルダブルカップ」

「夜の島ダブルサンデー」

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