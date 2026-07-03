ウィンブルドン

大会期間：2026年7月1日～2026年7月11日

開催地：イギリス ロンドン

コート：芝

結果：[ケビン クラビーツ / ティム プエッツ] 2 - 1 [ティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガ]

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ウィンブルドン第5日がイギリス ロンドンで行われ、男子ダブルス2回戦で、第7シードのケビン クラビーツ / ティム プエッツとティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガが対戦した。

第1セットはティアゴ アグスティン ティランテ / ロマン アンドレス ブルチャガが7-5で先取。第2セットはケビン クラビーツ / ティム プエッツが7-6で奪い返すと、第3セットもケビン クラビーツ / ティム プエッツが6-3で制し、ケビン クラビーツ / ティム プエッツがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-07-03 21:42:06 更新