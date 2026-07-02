ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、人気シリーズ「ビッグマウス」の新作となる「ビッグマウスダーティ」2商品を、7月3日から期間限定で発売します。

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「ビッグマウスダーティ」は、直火焼きの100％ビーフパティに、コクのあるチーズを重ね、「特製ガーリックマヨソース」をトッピングしたバーガー。「特製ガーリックマヨソース」は、ガーリックペーストとガーリックパウダーのパンチのあるおいしさに、ブラックペッパーのピリッとした風味がアクセントの食欲をそそるソースです。具材の上下にソースを二度入れて仕上げています。

「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚の間に、サクサク、ホクホクなハッシュブラウンを挟み、チェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製ガーリックマヨソース」をトッピング。

「ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ」は、直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、チェダーチーズ2枚、ひき肉にチリパウダーやクミンなどのスパイスを加えた本格チリビーンズソース、フレッシュなオニオン、アクセントのピクルスを重ね、「特製ガーリックマヨソース」で仕上げています。

価格はいずれも、単品1490円（以下、税込み）、セット1790円。各セットには「フレンチフライ（S）」と「ドリンク（M）」が付きます。

同社は、「“ビッグマウス”シリーズファンの皆さまも、満足感あるバーガー好きの皆様も、パンチのあるうまさの『特製ガーリックマヨソース』があふれ出す『ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ』『ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ』を大きく口を開けてお楽しみください」とコメントしています。

また、同日より、人気サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、まろやかなソフトクリームに、なめらかなチョコレートソースを合わせ、サクサクとした食感の濃厚なチョコレートブラウニーをトッピングした、混ぜて楽しめる「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー」（490円）も販売されます。