ファストフード店「マクドナルド」で、2026年7月1日よりバーガー類のソースや具材の増減、ポテトの塩加減といったカスタマイズなどができなくなったとするX投稿が相次いでいる。

公式サイトFAQ「『多め・少なめ』のカスタマイズ、現在サービスを終了」

マクドナルドではこれまで、バーガーのソースやオニオン・ピクルスの量や、ポテトの塩加減について、「多め」「少なめ」のカスタマイズをすることができた。いずれも追加料金はなく、「多め」を選ぶとピクルスは1枚から2枚に、オニオンも約2倍の量に変更された。

マクドナルド公式サイトでも案内されていたものだが、メディアやSNSで「裏技」として紹介されることもあった。

しかし、7月1日にSNSで「販売ルールの変更があった」との投稿がにわかに注目を集めた。実際に、店舗でカスタマイズを頼んだが、断られたとの声もある。

同日までに公式サイトでの予告などはなかったが、「よくあるご質問」の「バーガーについて」の欄には、「『ピクルス多め』『ソース多め』みたいなオーダーの仕方もできるって本当？」の質問に対する回答が変更されている。アーカイブサイトによると、26年1月時点の記載は

「はい。ピクルスやオニオンなど一部のトッピングはお客様のお好みで増量も無料で承っております。なお、期間限定商品への増量はできません。詳しくはご注文の際にカウンターのクルーにお問い合わせください」

だったが、7月には次の内容に変更されている。

「誠に恐れ入りますが、『多め・少なめ』のカスタマイズにつきましては、現在サービスを終了しております。『抜き』のご要望については引き続き承っておりますので、お気軽にお申し付けください」

また、ショッピングモール「アリオ北砂」の公式サイトで公開された「マクドナルド北砂アリオ店」からのお知らせには、カスタマイズ提供内容の変更についての詳細が掲載されている。

「マクドナルド基準を満たした商品をご提供するため、令和８年７月１日より一部カスタマイズオーダーの提供内容を変更させていただくこととなりました」とし、具体的な内容を説明した。

提供終了となるカスタマイズは、「バーガー類のソース・オニオン・ピクルスの『多め』『少なめ』」、「ポテトの塩『多め』『少なめ』」、「ドリンク類の氷『少なめ』」。さらに、「ソフトツイストのカップ提供」も終了し、「コーンのみでのご提供になります」という。

なお、「バーガー類のソース・ピクルスの『抜き』」、「ポテトの塩『抜き』」、「ドリンク類の氷『抜き』」の対応については引き続き対応する。

SNSでは、「カスタマイズしたメニューが好きだったのにな」「期間限定のソースを増やせなくなるのは悲しい」といった声が相次いだ。