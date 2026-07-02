ゲッターズ飯田、4回目の手術を報告 写真公開「毎日2リットル飲んでいたのにどうりで」
占い芸人で放送作家のゲッターズ飯田が2日までに、自身のインスタグラムを更新。4回目の手術を受けたことを報告した。
【写真】「毎日2リットル飲んでいたのにどうりで」“石”の写真を公開したゲッターズ飯田
飯田は「人生で4回目の尿路結石の手術を受けて今回は1，3ミリと2ミリの二つの石ができており前回も大きかったんですが今回も大きく育ってまた数年後にはできると思うんですが4月の論文で尿路結石には水は関係ないとそんなに飲んでも飲まなくてもほぼ関係ないと最近論文で出てみたいで毎日2リットル飲んでいたのにどうりで」とつづった。
さらに「入院中は看護師さんやらお医者さんを占えて『9時出上がるのでその後占って』など20人以上占えて楽しい入院でした」とし「まだステントが入っていて血尿は多少あるんですが元気です入院中はゲラのチェックも沢山できたのでいい入院になり仕事も一気に進めて9月11日発売の発表になりましたが10年連続100万部出版著者累計1500万部突破初版が手帳と合わせて127万2千部と日本一の初版からスタートになります」などとつづった。
写真では“石”が映った1枚を添えていた。
【写真】「毎日2リットル飲んでいたのにどうりで」“石”の写真を公開したゲッターズ飯田
飯田は「人生で4回目の尿路結石の手術を受けて今回は1，3ミリと2ミリの二つの石ができており前回も大きかったんですが今回も大きく育ってまた数年後にはできると思うんですが4月の論文で尿路結石には水は関係ないとそんなに飲んでも飲まなくてもほぼ関係ないと最近論文で出てみたいで毎日2リットル飲んでいたのにどうりで」とつづった。
写真では“石”が映った1枚を添えていた。