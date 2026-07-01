Ｗ杯で日本と対戦した欧州強豪、ラウンド32敗退で63歳指揮官の辞任を発表。契約は更新しない「現時点では論理的な選択だと感じている」
北中米Ｗ杯のグループステージで森保ジャパンと戦った（２−２）欧州の実力国オランダは、グループＦを首位突破。ラウンド32では現地６月29日にモロッコと対戦し、PK戦の末に敗れた。
その翌日に、オランダサッカー協会はロナルド・クーマン監督の辞任を発表。「オランダ代表監督として満了する契約を更新しない意向を、KNVB（オランダサッカー協会）に伝えた」という。
KNVBの公式サイトを通じて、63歳の指揮官は以下のようにコメントした。
「このスタッフと選手たちと共に、これほど長く集中的に仕事をしてきたからこそ、この決断を下すのは容易ではなかった。私は感謝しているし、監督を務めることができた期間で、オランダ代表に関わるすべての人が尽力してくれた姿勢に、大きな感謝の意を表したい」
かけがえのない日々だった。
「もちろん、我々のワールドカップがもう終わってしまったことは非常に残念だ。しかし、あとになってこの気持ちを整理し、振り返った時には、何よりも素晴らしい協力関係と、共に経験した多くの美しい瞬間を思い出すだろう。
だからこそ、このことに貢献してくれたすべての人に感謝したい。私は今、妻や子どもたち、そして孫たちとより多くの時間を過ごすことを選ぶ。現時点ではこれが正しく、論理的な選択だと感じている」
早すぎる敗退と共に、クーマン監督も去ることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
その翌日に、オランダサッカー協会はロナルド・クーマン監督の辞任を発表。「オランダ代表監督として満了する契約を更新しない意向を、KNVB（オランダサッカー協会）に伝えた」という。
KNVBの公式サイトを通じて、63歳の指揮官は以下のようにコメントした。
「このスタッフと選手たちと共に、これほど長く集中的に仕事をしてきたからこそ、この決断を下すのは容易ではなかった。私は感謝しているし、監督を務めることができた期間で、オランダ代表に関わるすべての人が尽力してくれた姿勢に、大きな感謝の意を表したい」
かけがえのない日々だった。
だからこそ、このことに貢献してくれたすべての人に感謝したい。私は今、妻や子どもたち、そして孫たちとより多くの時間を過ごすことを選ぶ。現時点ではこれが正しく、論理的な選択だと感じている」
早すぎる敗退と共に、クーマン監督も去ることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！