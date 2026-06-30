MAZZEL・KAIRYU、“一番つらい時期”支えた存在明かす
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのKAIRYUが6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】爽やかなデニムスタイルで登場したKAIRYU
『トイ・ストーリー』シリーズについて、KAIRYUは「デビューを志していた一番苦しい時期に見ていた作品なので、特に支えられました」としみじみ。最新作については「新キャラクターによって引き出される既存のキャラクターの良さが良いと思うので、楽しみです」と期待を高めた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【全身ショット】爽やかなデニムスタイルで登場したKAIRYU
『トイ・ストーリー』シリーズについて、KAIRYUは「デビューを志していた一番苦しい時期に見ていた作品なので、特に支えられました」としみじみ。最新作については「新キャラクターによって引き出される既存のキャラクターの良さが良いと思うので、楽しみです」と期待を高めた。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。