14時の日経平均は1079円高の7万547円、東エレクが377.12円押し上げ 14時の日経平均は1079円高の7万547円、東エレクが377.12円押し上げ

30日14時現在の日経平均株価は前日比1079.34円（1.55％）高の7万547.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は603、値下がりは900、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を377.12円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が219.64円、キオクシア <285A>が130.70円、ＳＢＧ <9984>が83.67円、村田製 <6981>が67.58円と続く。



マイナス寄与度は131.14円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が14.08円、テルモ <4543>が9.25円、中外薬 <4519>が8.65円、バンナムＨＤ <7832>が7.54円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、金属製品と続く。値下がり上位には小売、水産・農林、その他製品が並んでいる。



※14時0分2秒時点



株探ニュース