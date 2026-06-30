【タカノフルーツパーラー】丸ごと桃のデザートや桃のケーキパフェなど･･･桃スイーツをラインアップ
タカノフルーツパーラーは、7月1日から順次、桃のメニューを提供する。丸ごと桃をのせたメニューや、サンドウィッチやワッフルと組み合わせたものなど、様々なタイプのスイーツをラインアップする。
BLTCサンドとワッフル、桃のミニパフェがワンプレートになった、夜限定のメニュー。
提供期間:7/1〜8/31※平日限定 8/8〜8/16を除く
提供時間:午後5時以降
桃のミニパフェやサンドウィッチのほか、プレートにはミルフィーユや桃のショート、ジュースなど7種の桃スイーツをのせた。
提供期間:7/1〜8/31※平日限定
提供時間:午後2時より
クリームの中に桃のやさしい甘さと香りを感じるシンプルなフルーツサンドと、桃とソフトクリームを合わせたパフェのセット。
※1日20食限定
提供期間:7/1〜8/31※平日限定 8/8〜8/16を除く
提供時間:午後2時より
桃の中にはソフトクリーム･カシスムース･ラズベリーソースを詰めこみ、その下にはサブレとマスカルポーネカスタードパルフェを入れた。
提供期間:7/15〜7/21
【タカノフルーツパーラーの桃メニュー 画像一覧はこちら】◆横浜郄島屋店【パフェ&ワッフルセット〜桃とマンゴーとパイン】税込2420円
マンゴーゼリーやカスタード、ピーチグラニテの上に3種のフルーツとソフトクリームを飾ったパフェと、ワッフルのセット。コーヒーまたは紅茶付き。
提供期間:7/1〜8/7※平日限定
提供時間:午後2時より
ピーチゼリー、カスタード、ソフトクリームなどを重ねたグラスに、桃の果肉と紅茶サワークリームケーキを飾った。
提供期間:7/1〜7/31◆アトレ吉祥寺店【桃のショートケーキ】税込2200円
ピーチジャム、ホイップクリーム、スポンジでシンプルに仕立てることによって桃のやさしい味わいを感じられる。コーヒーまたは紅茶付き。
提供期間:7/1〜9月下旬