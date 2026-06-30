「リスペクト！」「品格がある」敗戦直後に森保一監督がとった行動 米放送局も注目「日本は最高だ」と海外ファン感動【W杯】
森保監督はサポーターに向けて深々と頭を下げた(C)Getty Images
敗戦直後の行動が話題だ。
現地時間6月29日、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、森保一監督率いる日本代表は、強豪のブラジル代表に1−2で逆転負け。試合後には、悔しさの中でも忘れなかったサポーターへの敬意が感動を呼んでいる。
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敗戦後の森保監督は、日本サポーターの前に立ち、深々とお辞儀。両手を身体の脇にぴったりとつけ、頭を下げた。代表選手たちも同じようにファンへの感謝を示しており、最後まで礼節を重んじるその姿勢には、米メディアも拍手を送らずにはいられないようだ。
その中で米スポーツ専門局『ESPN』のサッカー専門Xアカウント「ESPN FC」は、「アメリカまで駆けつけたサポーターに対し、日本のハジメ・モリヤスが感謝のお辞儀」と綴り、実際の写真を掲載。「リスペクト！」と続け、別の投稿でも選手たちの姿を公開している。
これを見た海外ユーザーからは、「勝っても負けても一流の振る舞い。チームとファンに心からの敬意を！」「日本へたくさんの愛を。素晴らしい文化。彼らを嫌いになんてなれない」「日本は最高だ。品格がある」「本当に素敵」などと称賛の声が上がっていた。
またしても決勝トーナメントの初戦で大会を去ることになった森保ジャパンだが、彼らの戦いぶりと誇り高き振る舞いは、多くの人々に感動を与えたはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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