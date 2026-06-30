新車約565万円！ スバル「コンパクトSUV」発表！

スバルの米国法人は2026年6月25日、電動クロスオーバーSUV「アンチャーテッド（Uncharted）」の2027年モデルを発表しました。

アンチャーテッドは、スバルがグローバルバッテリーEVシリーズ第3弾として、2025年7月に発表。トヨタが販売するEV「C-HR＋」の兄弟モデルとなっており、使い勝手や取り回しの良いコンパクトなボディに、高性能なバッテリーEVシステムを搭載しているのが特徴です。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの最新「コンパクトSUV」です！（21枚）

ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1595mm。グローバルバッテリーEVシリーズの「ソルテラ」と比較して全長が約170mm短く、扱いやすいコンパクトなサイズとなっています。

さらに、最小回転半径は「クロストレック」とほぼ同等に抑えられるなど、都市部や狭い路地でも軽快に取り回せる高い機動性を実現しているのも大きな強みです。

その一方で、2列目後部には十分な荷室スペースが確保されているほか、約208mmの最低地上高により、スバルらしい優れた悪路走破性も兼ね備えました。

エクステリアは、グローバルバッテリーEVシリーズの特徴であるシャープでスポーティなイメージにまとめられています。

特にフロントフェイスはすっきりとしたシームレスなグリルレスデザインを採用しつつ、6つのLEDライトで構成された個性的なヘッドライトや、“光る六連星”のイルミネーションロゴを装備。洗練されたデザインの中に、アクティブな雰囲気を加えています。

インテリアは全体的に横基調を採用。これによりインパネ周りをすっきりとしたデザインにまとめることができ、開放的で居心地のよい空間を生み出しました。

また、グレーやブラックなど落ち着いたカラーリングの中に、アンチャーテッド専用のオレンジカラーの加飾を加えているのも特徴です。

今回発表された最新の2027年モデルでは、物価の上昇が続くなかでも価格が3万4995ドル（約565万円／2026年6月下旬のレート）からと、人気が高い従来モデルの価格設定をそのまま維持したことがポイントとなっています。

充実したスペックも引き継がれており、バッテリーは74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。北米充電規格（NACS）ポートの採用により、現地での充電の利便性も備えています。

駆動方式はFWDモデルとAWDモデルの2種類がラインナップされ、FWDモデルは最高出力221ps、AWDモデルは最高出力338psを発揮します。特にAWDモデルはスバル独自の「シンメトリカルAWD」システムの恩恵もあり、スムーズかつ強力な加速力が魅力となっています。

一方、最大航続距離はFWDモデルでは約300マイル（約482km）以上、AWDモデルでは約270マイル〜285マイル（約434km〜458km）以上を達成。長距離ドライブを重視するならFWDモデル、パワフルな走りを求めるならAWDモデルといったように、好みに応じた選択が可能です。

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米国では2026年秋から販売店に並び始める予定です。