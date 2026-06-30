◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 モロッコ１−１（ＰＫ３−２）オランダ（２９日、エスタディオ・モンテレイ）

ＦＩＦＡランク７位のモロッコは同８位のオランダと対戦。１―１の延長戦でも勝敗が決まらず、ＰＫ戦の大接戦の末に勝利を収めた。

一進一退の攻防が続く中、前半３７分はオランダのＤＦファンヘッケの額に、モロッコ選手のスパイクが当たり、出血するなど激しい試合が繰り広げられる。

前半を０―０で折り返し、後半２６分。オランダのＦＷハクポに先制点を奪われて０―１。ただ、モロッコも執念を見せた。後半のアディショナルタイムに入った直後、左サイドからの見方のクロスにイッサ・ディオプが素早く反応。ヘディングで力強く決めきり、土壇場で１―１と追いついた。

延長戦でも決着はつかず、勝負はＰＫ戦へ。オランダが３回失敗し、最後はモロッコのサイバリが決めきって勝利をもぎ取った。激戦を制したモロッコのマズラウイは「本当に厳しい相手との、本当に厳しい試合だった」と強豪との激闘を振り返った。

決勝トーナメント２回戦は日本時間７月５日に開催国のカナダと対戦する。

◆モロッコ ３大会連続７回目。ＦＩＦＡランク７位。２２年大会でスペイン、ポルトガルを撃破し４強。昨年は世界記録となる１９連勝。３月から指揮を執るのはベルギー出身のモハメド・ワハビ監督（４９）。パリＳＧのハキミ主将を中心に堅守を誇る。首都ラバト。人口は３８０８万人。