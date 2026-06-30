【世界一かんたんで楽しい「貼る」ライフログ ジャンクジャーナルのはじめ方】 7月30日発売予定 価格：2,420円

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玄光社は、書籍『世界一かんたんで楽しい「貼る」ライフログ ジャンクジャーナルのはじめ方』を7月30日に発売する。価格は2,420円。

本書はレシートやチケット、ショップカード、包装紙、ラベル、切手、雑誌の切り抜きなど、身近な紙モノを自由に貼り重ねて作る「ジャンクジャーナル」の入門書。日常の中で出会った紙モノやお気に入りの素材を組み合わせ、自分だけの一冊を作る“貼るライフログ”としての楽しみ方を紹介する。

誌面では、ジャンクジャーナルの基礎知識をはじめ、必要な道具、素材の集め方、ページ作りの考え方などを解説。紙のエイジング加工やコーヒー染めといった実践テクニックも掲載される。

また、イラストレーター・mizutamaさんによるジャンクジャーナル制作体験企画も収録。さらに、国内で活躍するジャンクジャーナル作家による作品や、ショップガイドも掲載される。

巻末には、購入後すぐに作品作りを始められる特典アンティークペーパーが付属する。

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