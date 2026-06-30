レンチンだから手軽にできる！ 暑い季節におすすめのもやしのサブおかず


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「メインは決まったけれど、サブおかずはどうしよう…」そんなときに頼りになるのが、コスパ抜群の「もやし」です。 すべて約5分でパパッと作れるお手軽レシピ。おつまみにもぴったりですよ！

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■ちくわともやしの甘酢あえ

レンチン加熱で、もやしがシャキッ！

レンチン加熱でシャキッ！「ちくわともやしの甘酢あえ」


【材料】(2人分)

・もやし ...1袋 (約200g)

・ちくわ ...2本

・しょうゆ

・砂糖

・酢

【作り方】

1. もやしは耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ (600W) で約3分30秒加熱する。ざるにあけ、水けをきる。ちくわは3mm厚さの輪切りにする。

2. ボウルにしょうゆ大さじ1/2、砂糖、酢各小さじ1を入れて混ぜ、1を加えてあえる。

(1人分60kcal/塩分1.3g　レシピ考案/近藤幸子)

■もやしの煮びたし

ほんのり甘いめんつゆ味を含ませて

めんつゆ味を含ませて「もやしの煮びたし」


【作り方】

鍋にめんつゆと砂糖、水を入れ、中火にかけ、煮たったらもやしを加えて約3分煮る。端に寄せてあいたところに6〜7cmに切った万能ねぎを加え、さっと煮たらできあがり。

(1人分46kcal/塩分1.5g　レシピ考案/市瀬悦子)

■もやしとオクラのカレーマヨあえ

スパイスをきかせたマヨ味が食欲を刺激

スパイスをきかせたマヨ味が食欲を刺激「もやしとオクラのカレーマヨあえ」


【作り方】

耐熱皿に、もやしと板ずりして斜め3等分に切ったオクラを入れ、ふんわりラップをかけ電子レンジ (600W) で約3分加熱する。水けをきり、カレーマヨ (マヨネーズ、カレー粉、塩) を加えてあえる。

(1人分85kcal/塩分0.5g　レシピ考案/新谷友里江)

■さつま揚げともやしのサラダ

はるさめでツルツル感とボリュームをプラス

もやしにはるさめをあわせて、ツルツル感とボリュームをプラス「さつま揚げともやしのサラダ」


【作り方】

耐熱ボウルに1cm幅に切ったさつま揚げともやしを入れ、ふんわりラップをかけて電子レンジ (600W) で約2分加熱する。水けをきってボウルに戻し、ゆでたはるさめとドレッシング (酢、しょうゆ、ごま油、砂糖) を加えてあえ、器に盛って好みで七味唐辛子をふる。

(1人分198kcal/塩分2.4g　レシピ考案/ワタナベマキ)

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手間を省きつつ、家計にもやさしい「もやし」のサブおかず。レンチンレシピなら火を使わないので、暑い時期にもうれしいですね。ぜひお試しください！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案/近藤幸子、市瀬悦子、新谷友里江、ワタナベマキ　撮影/千葉充、鈴木泰介、邑口京一郎、高杉純　栄養計算/スタジオ食　編集協力/田子直美

文＝さいとうあずみ／菅野直子