【約5分で完成】もやしで作るお手軽副菜！「もう一品」にこたえる神レシピ4選
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「メインは決まったけれど、サブおかずはどうしよう…」そんなときに頼りになるのが、コスパ抜群の「もやし」です。 すべて約5分でパパッと作れるお手軽レシピ。おつまみにもぴったりですよ！
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■ちくわともやしの甘酢あえ
レンチン加熱で、もやしがシャキッ！
・もやし ...1袋 (約200g)
・ちくわ ...2本
・しょうゆ
・砂糖
・酢
【作り方】
1. もやしは耐熱ボウルに入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ (600W) で約3分30秒加熱する。ざるにあけ、水けをきる。ちくわは3mm厚さの輪切りにする。
2. ボウルにしょうゆ大さじ1/2、砂糖、酢各小さじ1を入れて混ぜ、1を加えてあえる。
(1人分60kcal/塩分1.3g レシピ考案/近藤幸子)
■もやしの煮びたし
ほんのり甘いめんつゆ味を含ませて
【作り方】
鍋にめんつゆと砂糖、水を入れ、中火にかけ、煮たったらもやしを加えて約3分煮る。端に寄せてあいたところに6〜7cmに切った万能ねぎを加え、さっと煮たらできあがり。
(1人分46kcal/塩分1.5g レシピ考案/市瀬悦子)
■もやしとオクラのカレーマヨあえ
スパイスをきかせたマヨ味が食欲を刺激
【作り方】
耐熱皿に、もやしと板ずりして斜め3等分に切ったオクラを入れ、ふんわりラップをかけ電子レンジ (600W) で約3分加熱する。水けをきり、カレーマヨ (マヨネーズ、カレー粉、塩) を加えてあえる。
(1人分85kcal/塩分0.5g レシピ考案/新谷友里江)
■さつま揚げともやしのサラダ
はるさめでツルツル感とボリュームをプラス
【作り方】
耐熱ボウルに1cm幅に切ったさつま揚げともやしを入れ、ふんわりラップをかけて電子レンジ (600W) で約2分加熱する。水けをきってボウルに戻し、ゆでたはるさめとドレッシング (酢、しょうゆ、ごま油、砂糖) を加えてあえ、器に盛って好みで七味唐辛子をふる。
(1人分198kcal/塩分2.4g レシピ考案/ワタナベマキ)
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手間を省きつつ、家計にもやさしい「もやし」のサブおかず。レンチンレシピなら火を使わないので、暑い時期にもうれしいですね。ぜひお試しください！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案/近藤幸子、市瀬悦子、新谷友里江、ワタナベマキ 撮影/千葉充、鈴木泰介、邑口京一郎、高杉純 栄養計算/スタジオ食 編集協力/田子直美
文＝さいとうあずみ／菅野直子