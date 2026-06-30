開催：2026.6.30

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 6 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が30日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとエンゼルスが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するエンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソンで試合は開始した。

1回表、2番 デンセル・グスマン 2球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 SEA 0-1 LAA

3回表、1番 ザカリー・ネト 初球を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 SEA 0-2 LAA

3回裏、7番 コール・ヤング 6球目を打ってセンターへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-2 LAA

4回裏、6番 カル・ローリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-2 LAA

6回裏、3番 ドミニク・カンゾーン 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 4-2 LAA、7番 コール・ヤング 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 6-2 LAA

試合は6対2でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで7勝7敗0S。負け投手はエンゼルスのライアン・ジョンソンで、ここまで1勝3敗0S。

ここまでマリナーズは43勝43敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方エンゼルスは36勝50敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 13:54:26 更新