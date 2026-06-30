TOBEは30日、公式サイトを更新し、元V6のアーティスト三宅健（46）について、今後は三宅が個人事務所「aniija」を主体として活動を行うと発表した。新たな活動体制を報告し、TOBEは引き続き連携しながらサポートするという。

三宅自身もコメントを発表。50歳を前に、思い描いてきた道を進む意向を新たにし、「音楽や建築、芸術、そしてアイドルとして生きてきた時間を横断しながら、新しい表現へ向かっていく試み」と説明した。

三宅は2023年にTOBEへ所属。個人事務所も設立し、活動していた。今回は「活動体制の変更」で、「独立」ではなく、個人事務所を軸にした新たな活動形態へ移る。

以下、発表全文

「三宅健に関するお知らせ」

いつも応援ありがとうございます。

三宅健はTOBEとともに3年間活動を続けてまいりましたが、このたび、さらなる挑戦と可能性の拡大を目的として、自身の個人事務所の体制を強化し、より幅広い活動を行っていきたいという本人の意向を受け、活動体制を一部変更することとなりました。

今後は三宅健の活動に関するマネジメント業務を三宅健個人事務所が主体となって担い、TOBEは三宅健個人事務所と連携しながら引き続きサポートしてまいります。

なお、ファンクラブの運営につきましては、今後もTOBEにて継続いたします。

三宅健にとってさらなる挑戦となりますが、今後も変わらぬご支援、ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

◇ ◇

いつも応援してくださっている皆様へ。

今回の発表について、まずは日頃から支えてくださっている皆様に、自分の言葉でお伝えしたいと思いました。

50歳という節目を前に、自分の中で長く思い描いてきた「MUSEUM」という構想があります。

それは、音楽や建築、芸術、そしてアイドルとして生きてきた時間を横断しながら、新しい表現へと向かっていくための試みです。

活動を続ける中で、自分にとってアイドルとは、決められた形に留まるものではなく、

人との出会いや経験を通して、その可能性を更新し続けられる存在なのだと感じるようになりました。

これからも音楽やライブ、俳優としての活動を大切に続けながら、建築や芸術をはじめ、様々な文化領域とも関わり、受け継がれてきた価値や記憶を現代の感覚を通して、新たな表現へと繋げていきたいと思っています。

TOBEはその思いを温かく受け止めてくださり、応援の意味も込めて、『4Dimensions』という旅番組を企画してくださいました。

ル・コルビュジエの建築を訪れ、その土地の文化や歴史、人々の営みに触れられたことは、自分にとって大きな意味を持つ時間となりました。心から感謝しています。

これからも“アイドル三宅健”だからこそ辿り着ける表現の可能性を信じて、歩みを進めていきたいと思います。

株式会社aniija（アニイジャ）

三宅健