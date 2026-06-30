ロックバンド、SHAZNAのボーカルIZAMが30日、自身のXを更新。“入れ歯疑惑”を否定した。

一部ユーザーが、28日に放送されたテレビ東京系「テレ東音楽祭2026夏」をIZAMらSHAZNAの3人がPRしている動画を添付し「途中で入れ歯取れるSHAZNAのIZAMおもろい」とポストした。IZAMがPRのコメントを話している間、一瞬だけ口を少しゆがめ、舌で上唇の内側付近を押しているかのようにも見える挙動をしているためだとみられるが、このポストがかなり拡散していた。

しかし、IZAMはこのポストを添付。「凄い発想ですね笑」と一笑に付し、「自分で全く気にしてなかったのですが、ボクは八重歯がかなり発達していて喋ってると乾いてくっついてしまう為、ペロリと舐めた次第です。ハッキリ言いましょう… 入れ歯まではまだほど遠いです」と疑惑を完全否定した。

そして「ご期待に添えずすみません」と笑いをまじえてつづった。

この投稿に対し「八重歯あるある、ありがとうございます 同じ八重歯持ちとして共感しかないです」「全然気づかなかった！みんな、本当に些細なことによく気づくよね…」「イザムはこのヴィジュアルがよい！」「美形に変わりないです」「IZAMさんの八重歯が本当に好きです！」などとさまざまな声が寄せられている。