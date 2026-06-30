「アスレチックス−ドジャース」（２９日、サクラメント）

ドジャースの大谷翔平投手が６試合ぶりとなる１８号３ランを放った。アスレチックスの本拠地として臨時的に使用されているサター・ヘルスパークでは初の一発となり、ＭＬＢ３２球場目弾となった。

六回無死一、二塁の第４打席。追い込まれながらも高めの変化球を見逃さなかった。完璧に捉えた打球は弾丸ライナーであっという間に右翼席へ。打球速度は１８０キロ、飛距離約１３２メートルの特大アーチに敵地は騒然。美しいバットフリップを見せて、悠然とダイヤモンドを一周した。

これでＭＬＢ通算３００号まであと２本に迫った大谷。６月に入って７本塁打をマーク。前カードのパドレス戦ではアーチこそ出なかったが、第３戦で価値あるタイムリーを放つなどチームの勝ち越しに貢献していた。

ナ・リーグ本塁打ランキングではフィリーズのシュワバーが３０発の大台に乗せて独走態勢に入っている状況。投打二刀流で迎えたシーズンで左膝の炎症などアクシデントで欠場するゲームもあった中、数字を積み上げていく。