【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.15円エリアの最重要岩盤を死守し鮮やかにV字反転、調整一巡から9.28円台へ上値を拡張
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.15円エリアの最重要岩盤を死守し鮮やかにV字反転、調整一巡から9.28円台へ上値を拡張
先週から今週（6月22日～6月29日）のまとめ
前々週にかけて堅調に推移していたものの、FOMCを機に過熱した世界的なポジションの巻き戻し（円買い戻し）の波に巻き込まれたメキシコペソ円。22日からの週は、9.34円台の高値圏から一転して激しい調整売りをこなす「9.15円の最重要岩盤支持帯」を維持できるかどうかの極めて神経質な防衛戦からスタートした。
週前半から半ばにかけて売り圧力が強まり、24日夜（21:00台）には一時9.1503円まで深く押し込まれる緊迫した局面を迎えた。しかし、この水準では日墨の圧倒的な実質金利差（スワップ需要）を背景とした実需の押し目買いが強烈に流入。週末にかけてショート勢の踏み上げ（買い戻し）を巻き込みながら9.23円台まで値を戻すと、週明け29日（月）には一時9.21円台への押しを挟みつつも底堅く推移。さらに足元30日（火）には一時9.284円まで急伸するなど、劇的なV字回復によって再び強気セッションへの完全回帰を模索する地合いとなっている。
詳細な値動きの振り返り
■ 週初の高値揉み合いから急下落への転換（6月22日～23日）
週明け22日（月）のNY時間にかけて、一時9.3415円まで上値を伸ばし、堅調なスタートを切った。しかし、ここをピークにポジションの巻き戻しが急加速。23日（火）に入ると東京時間からじりじりと値を下げ、欧州・NY時間には下げ足を速めて23日終値（23:00台）で9.2167円まで急押し。一転して下値を探る神経質な展開へとはまり込んだ。
■ 売り加速と9.15円台の「大底」テスト（6月24日）
24日（水）は、前日からの下降バイアスを引き継ぐ形となり、揉み合いを経て欧州時間（21:00台）に一時9.1503円まで深く突っ込んだ。過去の推移からも意識されるこの9.15円ラインの耐久力が極限まで試される防衛戦となったが、突っ込み警戒感もあってここが事実上の「大底」となり、NY時間にかけては9.19円台まで急速に買い戻された。
■ 底堅さの証明とV字回復から9.28円攻防の足元（6月25日～30日現在）
25日（木）以降は確実に下値を切り上げる歩調へとシフト。26日（金）のNY時間（23:00台）には一時9.2701円まで急反発を見せ、週末のクローズは9.2355円となった。週明け29日（月）は早朝（6:00台）に一時9.2128円まで押される場面があったものの、東京時間以降はじり高の歩調を取り戻し、終日底堅く推移。本日30日（火）に入ると、東京時間（9:00台）に一時9.284円まで急騰し、先週の急落前の水準をほぼ奪還。午前11:00現在、9.268円近辺で揉み合いながら、さらなる上値追いの足固めを進めている。
ファンダメンタルズ分析
メキシコ側（高金利据え置き期待と需給の反転）：
FOMC通過に伴う市場全体の過度なポジション調整（ペソ売り・円買い）の圧力は、9.15円台への突っ込みを機に完全に一巡した。メキシコ銀行（中銀）による利下げ慎重姿勢（高金利の長期化観測）が根底にあるため、実質金利差を狙ったスワップ目的の実需買いやロング勢の「絶好の押し目買い」が、値幅調整を完了したポイントで非常に旺盛に流入した。
日本側（介入警戒の目先後退と円売り地合いの継続）：
高値圏（9.34円台）から9.15円台まで十分な値幅調整をこなしたことで、本邦当局による実質的な為替介入へのリアルな恐怖心が目先で大きく後退した。構造的な円売り地合いに変化がないため、調整が一巡したところでは実需の買い支えが確認され、V字反転を力強くサポートした。
先週から今週（6月22日～6月29日）のまとめ
前々週にかけて堅調に推移していたものの、FOMCを機に過熱した世界的なポジションの巻き戻し（円買い戻し）の波に巻き込まれたメキシコペソ円。22日からの週は、9.34円台の高値圏から一転して激しい調整売りをこなす「9.15円の最重要岩盤支持帯」を維持できるかどうかの極めて神経質な防衛戦からスタートした。
週前半から半ばにかけて売り圧力が強まり、24日夜（21:00台）には一時9.1503円まで深く押し込まれる緊迫した局面を迎えた。しかし、この水準では日墨の圧倒的な実質金利差（スワップ需要）を背景とした実需の押し目買いが強烈に流入。週末にかけてショート勢の踏み上げ（買い戻し）を巻き込みながら9.23円台まで値を戻すと、週明け29日（月）には一時9.21円台への押しを挟みつつも底堅く推移。さらに足元30日（火）には一時9.284円まで急伸するなど、劇的なV字回復によって再び強気セッションへの完全回帰を模索する地合いとなっている。
詳細な値動きの振り返り
■ 週初の高値揉み合いから急下落への転換（6月22日～23日）
週明け22日（月）のNY時間にかけて、一時9.3415円まで上値を伸ばし、堅調なスタートを切った。しかし、ここをピークにポジションの巻き戻しが急加速。23日（火）に入ると東京時間からじりじりと値を下げ、欧州・NY時間には下げ足を速めて23日終値（23:00台）で9.2167円まで急押し。一転して下値を探る神経質な展開へとはまり込んだ。
■ 売り加速と9.15円台の「大底」テスト（6月24日）
24日（水）は、前日からの下降バイアスを引き継ぐ形となり、揉み合いを経て欧州時間（21:00台）に一時9.1503円まで深く突っ込んだ。過去の推移からも意識されるこの9.15円ラインの耐久力が極限まで試される防衛戦となったが、突っ込み警戒感もあってここが事実上の「大底」となり、NY時間にかけては9.19円台まで急速に買い戻された。
■ 底堅さの証明とV字回復から9.28円攻防の足元（6月25日～30日現在）
25日（木）以降は確実に下値を切り上げる歩調へとシフト。26日（金）のNY時間（23:00台）には一時9.2701円まで急反発を見せ、週末のクローズは9.2355円となった。週明け29日（月）は早朝（6:00台）に一時9.2128円まで押される場面があったものの、東京時間以降はじり高の歩調を取り戻し、終日底堅く推移。本日30日（火）に入ると、東京時間（9:00台）に一時9.284円まで急騰し、先週の急落前の水準をほぼ奪還。午前11:00現在、9.268円近辺で揉み合いながら、さらなる上値追いの足固めを進めている。
ファンダメンタルズ分析
メキシコ側（高金利据え置き期待と需給の反転）：
FOMC通過に伴う市場全体の過度なポジション調整（ペソ売り・円買い）の圧力は、9.15円台への突っ込みを機に完全に一巡した。メキシコ銀行（中銀）による利下げ慎重姿勢（高金利の長期化観測）が根底にあるため、実質金利差を狙ったスワップ目的の実需買いやロング勢の「絶好の押し目買い」が、値幅調整を完了したポイントで非常に旺盛に流入した。
日本側（介入警戒の目先後退と円売り地合いの継続）：
高値圏（9.34円台）から9.15円台まで十分な値幅調整をこなしたことで、本邦当局による実質的な為替介入へのリアルな恐怖心が目先で大きく後退した。構造的な円売り地合いに変化がないため、調整が一巡したところでは実需の買い支えが確認され、V字反転を力強くサポートした。