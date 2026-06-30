39歳美人アナ、ノースリーブのモノトーンコーデに反響
フリーアナウンサーの道岡桃子が29日にInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露すると、ファンから「写真集お願いします」「美しい」といった声が集まった。
【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり
道岡が「6月もあっという間でしたね」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、黒白ボーダーのノースリーブに黒のボトムスという装いの彼女がカメラに笑顔を見せる姿が収められている。投稿の中で道岡は「なんだか毎日バタバタしていて、オンオフの切り替えが苦手なことに気付きました笑 夏に向けて、皆様もお身体ご自愛くださいね」とつづっている。
彼女のモノトーンコーデにファンからは「かわいい…写真集お願いします」「美しいよ」「とても良い笑顔です」などの反響が寄せられている。
■道岡 桃子（みちおか ももこ）
1987年6月12日生まれ。兵庫県出身。立命館大学 文学部心理学専攻卒業の学歴を持つ。元UX新潟テレビ21アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。渋谷クロスFM「笑顔のデザイン」や経営科学出版「月刊フローマインド」に出演している。
引用：「道岡桃子」Instagram（＠momoko_ana）
【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり
道岡が「6月もあっという間でしたね」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、黒白ボーダーのノースリーブに黒のボトムスという装いの彼女がカメラに笑顔を見せる姿が収められている。投稿の中で道岡は「なんだか毎日バタバタしていて、オンオフの切り替えが苦手なことに気付きました笑 夏に向けて、皆様もお身体ご自愛くださいね」とつづっている。
■道岡 桃子（みちおか ももこ）
1987年6月12日生まれ。兵庫県出身。立命館大学 文学部心理学専攻卒業の学歴を持つ。元UX新潟テレビ21アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。渋谷クロスFM「笑顔のデザイン」や経営科学出版「月刊フローマインド」に出演している。
引用：「道岡桃子」Instagram（＠momoko_ana）