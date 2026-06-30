元ＡＫＢ４８の西野未姫が３０日、都内で行われた「つるりんちょ。新ＣＭ＆新製品発表会」に、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」とモデルのみりちゃむこと大木美里亜と共に出席した。

ヘアケアの新商品にちなみ、やってみたいイメチェンについて問われると、「それこそみりちゃむさんみたいな金髪ロングをやってみたい」と憧れのまなざしを向けた。現在は子育ての多忙さから肩くらいまでの長さのミディアムヘアにしており「ドライヤーもしない日も多いんで、自然乾燥でもいける長さにしてます」と理由を明かした。

ガンバレルーヤのまひるの髪形が、ツーブロックのベリーショートであることから「バリカンは家にあるので、いつか３人４人くらい生んだら、まひるさんみたいな感じになってるかもしれない」と語り、笑わせた。

この日西野は、５月１３日に自身のインスタグラムで第２子の頑馬（がんば）君誕生を発表して以降、初の公の場。ＭＣから子育ての状況を聞かれると「めちゃくちゃ大変です。（子どもが）１人と２人は違うくて」と苦労している様子。今は、長女に手を焼いているようで「生まれたばかりの新生児の赤ちゃんがすごい楽に感じます」と変化を語った。