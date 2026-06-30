29日、新潟市の海岸で高校生がおぼれた事故で、心肺停止で搬送された男子高校生の死亡が確認されました。



警察によりますと29日午後3時ごろ、新潟市西区上新栄町の海岸で釣りをしていた人から「男子高校生が沖合でおぼれている」と110番通報がありました。現場は海岸から50mほど沖で、男子高校生は通報から約3時間後に心肺停止の状態で発見されましたが、搬送先の病院で午後7時すぎに死亡が確認されました。死因は溺死です。



男子高校生は6人で海岸に来ていて、海の中を歩いて波消しブロックまで魚を見にいこうとしたところ風に流されて溺れたとみられています。ほかの5人は自力で岸に上がるなどしてケガはありません。警察が詳しい状況を調べています。