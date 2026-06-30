【ＮＰＢ今日の見どころ】パの天王山 東京ドームで主催ゲームのソフトバンク 西武は“お得意様”で４戦４勝
☆ソフトバンク―西武（１８：００・東京ドーム）ソフトバンク＝上沢、西武＝平良
２位のソフトバンクは東京ドームの主催ゲームで首位の西武と対戦する。現在西武とのゲーム差はわずかに１。まずは３連戦の初戦で白星スタートを決めたい。
ソフトバンクが東京ドームで主催ゲームを行うのは今回が１６戦目。ダイエー時代の２００４年６月１５日に近鉄戦を行ってから１５戦で８勝７敗とわずかに勝ち越している。これまで６球団と対戦しており、対戦チーム別の勝敗は
チーム 勝―敗
西 武 ４―０
日本ハム ２―３
オリックス １―０
近 鉄 １―０
楽 天 ０―１
ロッテ ０―３
西武戦は４戦４勝０敗の負けなし。東京ドームでの主催ゲームでは最も相性がいいチームだ。先発の上沢も西武戦４連勝中。勝てば、４月２１日以来２か月ぶりの首位浮上。東京ドーム主催ゲームでは“お得意様”の西武を圧倒して首位を奪還する。
（その他の試合）
☆巨人―ヤクルト（１８：００・弘前）巨人＝戸郷、ヤクルト＝山野
☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・新潟）ＤｅＮＡ＝東、広島＝玉村
☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝才木、中日＝マラー
☆日本ハム―オリックス（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、オリックス＝ジェリー
☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝荘司、ロッテ＝ジャクソン
※対戦カード（試合開始・球場）予告先発の順