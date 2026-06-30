◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。ＤＦ谷口彰悟は３バックの中央で守備を統率したものの、後半に２失点を喫した。試合後、妻でモデルの泉里香とハグするシーンも見られた。

谷口は目を赤くさせてサポーターに感謝。インタビューでは「悔しい敗戦になってしまって残念な気持ちでいます。試合の入りは悪くなかったと思います。むしろ自分たちの狙いというか、そういったものが発揮できたいい試合の入りができたし、先制点も奪えて理想とするような前半を過ごせたんですけど、後半少しまた相手が圧力をかけてきた。少し配置だったりとか、その辺も変えてきた中で、守り方というか、誰がどこをどう見るかっていうところをもう少しうまくやれたかなっていうのが今の率直な感想」などと語った。

現地で観戦した妻の泉は、夫のユニホームを着てエールを送っていた。試合後に谷口とハグ。その様子にネットは「谷口彰悟と泉里香が客席でぎゅーしてて倒れそう。素敵すぎてやばい。ドラマやん」「谷口が帰ってから泉里香に慰められると思うと羨（うらや）ましい…くっ…私のマーキュリー…」「谷口通り越して泉里香ありがとう」ともん絶。

また「谷口と泉里香てほんま顔似てきたなとか思いながら」「谷口彰悟ほんっとにイケメンだよね 泉里香と顔そっくりなんだよな」「谷口選手の目元と泉里香さんの目元似てるよな〜美形」「この大会で谷口の奥さんが泉里香だったことを知れたのが収穫（今更）」「泉里香も綺麗だけど谷口もかっこよくてこの夫婦すごいね。目の保養すぎる」と美男美女ぶりに改めてほれぼれしていた。