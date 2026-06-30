国会で与野党の対立が深刻になっています。与党側は衆議院の議員定数を削減する法案に続き、きょう「副首都法案」を審議入りさせましたが、野党側は強引な国会運営だと反発し、全ての審議で出席を拒否しています。

野党側が徹底抗戦の構えを見せるなか、与党側はそれぞれの委員会で野党不在のまま審議を進めています。

衆院・政治改革特別委 美延映夫 委員長

「再度出席要請いたさせましたが、出席が得られません。やむを得ず議事を進めます」

自民党・日本維新の会が共同で提出した議員定数削減法案を審議する特別委員会では、野党側の質問時間になっても議員が姿を見せず、質疑がないまま議事を進める状態が続いています。

与党側は、定数削減法案をきょうにも委員会で採決したい構えです。

また、副首都法案をめぐっても野党側はけさ、委員長に対し審議入りしないよう申し入れましたが、与党側の出席のみで委員会は開かれています。

中道改革連合 階猛 幹事長

「もしこのまま審議が進められていくようであれば、野党側として厳しい対応を取らざるを得ない」

午後には衆議院本会議で国旗損壊罪を制定する法案の採決がおこなわれる予定ですが、与党と法案を共同提出した国民民主党と参政党は欠席する方針で、異例の事態が続いています。