ごはん一口分減らせばできる「糖質ちょいオフ」が内臓脂肪を一気に減らす理由とは！？【内臓脂肪の話】

ごはん一口分減らせばできる「糖質ちょいオフ」が内臓脂肪を一気に減らす理由

ごはんを一口減らせば脂肪は減っていく

内臓脂肪を減らしたい方は、「糖質ちょいオフ」をぜひ実践してみてください。

「ちょいオフ」ですから、ごはんやパンなどを一切とらないようなストイックなものではありません。１日の糖質をこれまでの量から約15％減らせばＯＫ。カロリー制限ダイエットとも異なりますので、カロリーの高い肉や卵、バターなどの乳製品なども食べられます。１日に摂取する糖質量の目標値は、男性で２５０グラム、女性で２００グラムです。

ごはんであれば一口分減らせば糖質を約15％減らすことができます。家で食事をする際は、お茶碗をひとまわり小さくすると効果的です。お茶碗にしっかりごはんを盛ることができるので、見た目の不足感がありません。外食する場合は「ごはんを少なめに」とオーダーする習慣をつけるとよいでしょう。

また、主食には「黒っぽい食品」を選ぶように心がけてください。白米よりも玄米や雑穀米、真っ白いパンよりはライ麦パンや全粒粉パンなどをチョイス。食物繊維が豊富で食べ応えもあります。

そのほかには、たんぱく質や脂質が豊富に含まれる肉や魚を積極的に食べてください。良質なたんぱく質や脂質が豊富な卵は特におすすめ。カルシウム豊富な乳製品、ビタミンやミネラルがたっぷり含まれた野菜や海藻も意識してとりましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅