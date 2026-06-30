【群馬】愛犬との夏を楽しめる「THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢」が愛犬用「夏限定ディナー」の提供開始！

こんにちは！おでかけわんこ部です。

群馬県白沢にある自然豊かなグランピング＆キャンプ施設「THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢」では、2026年7月～9月限定で夏限定ディナーの提供を開始します。

地元の新鮮な食材や旬の味覚にこだわったメニューに加え、ワンちゃん用の特製ディナーも用意されているということで、詳しくご紹介します。

「THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢」ってどんなとこ？出典：プレスリリース

群馬県沼田市の豊かな自然に囲まれた「THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢」は、グランピングとキャンプの両方を楽しめるアウトドア施設です。

渓流や小川のせせらぎを感じながら過ごせるほか、インフィニティプールやバレルサウナなどの設備も充実。施設全体が森に囲まれた静かな環境で、四季折々の自然やアクティビティを満喫できます。

また、周辺には自然や観光を楽しめるスポットも多く、ワンちゃんと過ごせるカフェやアクティビティもあり愛犬とのおでかけにもおすすめです◎

「2026夏限定ディナー」の内容を紹介出典：プレスリリース

2026年夏限定ディナーは、7月1日～9月30日までの1泊2食付きプランで提供されます。予約は公式サイトから最安値で予約可能です◎

全6品の夏の味覚を堪能できるディナーは2時間制。さらに、全プランにアルコールを含むドリンク飲み放題が付いており、飼い主さんも大満足の食事を楽しめます。

備長炭を使用した豪華グリルディナー

出典：プレスリリース出典：プレスリリース

■赤城牛と福豚のお重

贅沢に厚切りカットした赤城牛を、備長炭鉄板で焼いてフランベで香り付け。さらに、群馬県産豚肩ロースと福豚ポークソーセージも用意され、群馬県の味覚が詰まった大満足の1品です。

出典：プレスリリース出典：プレスリリース

■FIVERIVERS特製ガスパチョ

トマト・きゅうり・パプリカなど新鮮な食材で作るシェフ特製のオリジナルガスパチョ。トマトベースの冷静スープは、暑い季節にぴったりです。

■鮎の塩焼き＆夏野菜の串焼き

シンプルに塩だけで焼き上げた鮎は、深みのある味わいとほのかな苦みを楽しめる一品。夏ならではの味覚を堪能できます。

夏野菜の串焼きは、オクラやナスなどを鉄板でこんがりと焼き、素材本来の美味しさを味わうことができます。

※具材はその日ごとに新鮮な素材が提供されるため、内容はお楽しみに♪

このほかにも、新鮮な野菜を使用したグリーンサラダや、群馬県産コシヒカリをダッチオーブンで炊き上げるおこげごはんなどを用意。さらに、炭火であぶったマシュマロやフルーツをチョコレートフォンデュで味わうアウトドアならではのデザートなど、夏の味覚を満喫できます。

ワンちゃん用夏メニュー「特製愛犬ディナー」

出典：プレスリリース

ペットフーディスト資格を持つスタッフ監修のもと開発された愛犬用ディナーは全3品。暑さで体調を崩しやすい夏に合わせて、新鮮な食材を使用した栄養満点のメニューが用意されています。

出典：プレスリリース

■夏バテ防止！ しじみ出汁野菜そうめん

暑い夏の食欲がない時にも、水分補給や夏バテ防止にぴったりなそうめん。

別添えのしじみ出汁とお好みの具材をトッピングして楽しめます。

出典：プレスリリース

■ミニとろとろ焼き＆そうめんトッピング具材3種

大好評のとろとろ焼きに、お肉や野菜などそうめん用のトッピングをのせたプレート。愛犬が食べやすいように小さくカットし、見た目にも華やかな食べ応えのある一品です。

出典：プレスリリース

■ブルーベリーのヨーグルトアイス

愛犬のデザートには、旬のブルーベリーを使用したヨーグルトアイスを用意。ひんやりとした夏に嬉しい一品です。

愛犬も一緒にノーリードで食事を楽しめる！

出典：プレスリリース

食事スペース「プライベートテラス」には、愛犬専用の椅子が用意され、ノーリードで一緒に過ごせます。家族みんなでのんびりと食事の時間を楽しめますよ。

施設情報



＜DATA＞「THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING」

【住所】群馬県沼田市白沢町高平2540-5

【公式HP】 https://www.thefiveriversfineglamping.com/

【アクセス】沼田ICから車で約15分

【参考価格】1名1室（1泊2食付き）22,800円～

＜DOG＞愛犬情報

【施設種別】グランピング

【愛犬と同室】同室宿泊OK

【愛犬と一緒に食事】プライベートテラス同伴OK

【部屋食プラン】部屋食プランなし

【ドッグラン】プライベートドッグランあり

【犬用メニュー】わんこメニューあり

【温泉】温泉なし

【愛犬料金】1頭目無料（宿泊費に含まれる）３頭目以上は1頭につき3,000円（サイトごとに異なる）

【犬種条件】大型犬まで (各サイトごとの犬種条件あり。）

【その他】※最大5頭まで

※有効期限内の狂犬病注射、及び伝染病5種以上の混合ワクチン接種の証明書を必ずご持参ください。

※そのほか詳しい同伴ルールや条件については公式サイトをご確認ください

まとめ

夏限定ディナーを提供する「THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING群馬白沢」。飼い主さんも愛犬も、一緒に季節の味覚を楽しめるこの機会に、ぜひ自然豊かなグランピング施設で特別な夏の思い出を作ってみてくださいね。

https://www.thefiveriversfineglamping.com/