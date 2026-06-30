◆サッカー北中米Ｗ杯 決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位の強豪ブラジルと対峙。前半に先制する健闘を見せたものの、後半アディショナルタイムに痛恨の失点を喫し、１―２で敗戦。ベスト１６進出は叶わなかった。

前半２９分、ＭＦ佐野海舟が均衡を破るゴールを決め、日本が先制に成功。しかし後半１１分、ブラジルのＭＦカゼミロに同点弾を許すと、１―１のまま延長戦突入かと思われた同アディショナルタイム５分、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを奪われ、力尽きた。

試合後、選手たちはブラジルとの決定的な「差」をどう感じたのか。ＭＦ堂安律は悔しさを噛みしめながらこう振り返った。「（強豪相手に）勝率が低いことはわかっている中で、勝ちを収めてきた自信が自分たちにはあった。（終盤は）何か見いだせないか、と（交代後に）ベンチで話し合いながら、見ていましたけど、彼らは本当に隙のないチームでした。負けて悔しいからあまり言いたくないけど、負けるべくして負けた試合だったと思います」

勝敗を分けたのは、ブラジルの修正能力と「賢さ」だった。後半、ブラジルはＦＷビニシウスの立ち位置を微調整。前半は中央へ絞る動きを見せていたが、後半は左サイドに張り付き、徹底して幅を取る形へと切り替えた。これにより、対応する堂安とフォローに入るＭＦ伊東純也の意識がビニシウスに釘付けとなった。

堂安は相手の戦術眼をこう明かす。「ドリブル突破される形はあまりなかったけど、彼は賢いので、ダブルチーム（堂安、伊東、佐野ら）で守備した時に、ボランチが浮く（フリーになる）ことを利用してきた。もっとムキになってドリブルしてくるかと思ったんですけど、（日本が仕掛けた）罠にははまらなかった」

ビニシウスが堂安、伊東に対して１―２でドリブルを仕掛けてくれば、奪ってカウンターのチャンスを見いだせたはずだった。しかしビニシウスは２人を引きつけ、フリーになる味方を生かし、じわじわと日本を追い詰めた。ブラジルの修正により、右シャドーの伊東までもが自陣深くでの守備に追われる事態となり、相手のボランチやセンターバックが中央でフリーになる時間帯が増加。日本は防戦一方の展開を強いられた。

同点ゴールの場面は、まさにその隙を突かれたものだった。日本のペナルティーエリア付近でフリーになった左センターバック、ガブリエルがクロスを上げ、中央でカゼミロが合わせる形。日本が組織的にブラジルを封じようとした「仲間を助け合う意識」を逆手に取り、ゴールをこじ開けた。サッカー王国として５度の世界王者に輝いたブラジルが見せた底力。その戦術的柔軟性の前に、森保ジャパンは敗れた。（金川 誉）