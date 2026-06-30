タレント山口もえ（49）が30日までにSNSを更新。夫で爆笑問題田中裕二（61）の振る舞いについてつづり、疑問を投げかけた。

山口は「パパさんと2人で人間ドックの日笑」と、田中と人間ドックを受診したことを報告。「人間ドックに行ったことがなかった私を『一緒に行こうよ』『病院のランチが美味しいよ』と誘われ…笑 年に一回の恒例行事となりました」と夫の勧めで受診するようになった経緯を説明し、「もう何年も続けてるんだけど パパさんと人間ドックに行くようになって見つかったものもあったりして感謝してます！！」とつづった。

手を重ねた写真や、ランチを楽しむ様子などもアップし仲睦まじさをうかがわせたが、「でも…でもさ今日は自分が検査早く終わったからって 私をおいてさっさと家に帰るって それ…どうなん？スーパー一緒に寄ってから帰るとか考えないのかな？結婚11年となると…こんなものなのでしょうか？笑」と夫の振る舞いに不満もにじませ、ハッシュタグでは「#完全なる愚痴」と記した。

この投稿にフォロワーからは「私も夫と一緒に行っていましたが、置いていかれたことあります！と、思い出しました！けっこん11年目頃です！思わず思い出して笑ってしまいました！ありがとうございます！」「そんなもんだけど、やっぱ寂しいよね」「そうかも だんだんと、空気みたいになっていくけどでも深いところで結びついているのかも まぁ〜みんなどこも一緒 もえちゃん、ドンマイ」といった共感や同情コメントが複数寄せられた。