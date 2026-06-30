開催：2026.6.30

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 8 [Wソックス]

MLBの試合が30日に行われ、オリオールパークでオリオールズとWソックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。

1回裏、3番 アドリー・ラッチマン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-0 CWS

3回表、9番 ジェーコブ・ゴンザレス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 BAL 1-1 CWS、4番 カイル・ティール 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでWソックス得点 BAL 1-2 CWS

3回裏、3番 アドリー・ラッチマン 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 2-2 CWS

8回表、3番 コルソン・モンゴメリー 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 BAL 2-3 CWS、5番 ランデル・グリチェク 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 BAL 2-4 CWS

9回表、9番 ジェーコブ・ゴンザレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 BAL 2-6 CWS、4番 カイル・ティール 3球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでWソックス得点 BAL 2-8 CWS

試合は2対8でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのグラント・テーラーで、ここまで4勝1敗2S。負け投手はオリオールズのグラント・ウルフラムで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 10:40:29 更新