お笑いタレントのなかやまきんに君が6月29日、都内で行われたフードデリバリーサービス「Rocket Now」とタクシーアプリ「GO」の提携発表会にゲスト出演し、おなじみの筋肉ネタに加え、新ギャグを初披露して会場を盛り上げた。

イベントでは、「It’s My Life」の楽曲に合わせて、両サービスのラッピングが施されたタクシーから登場。車から降りると得意のポージングを決め、「どうもーーーーやってきましたーーーー！ なかやまきんに君です！ パワー！」とあいさつし、会場の笑いを誘った。

トークセッションでは、今回のゲスト起用について「『移動』と『食』の二刀流ということで、私も『ヤー』と『パワー』の二刀流で26年やらせていただいているので、それで呼んでいただけたのだと思います」と、きんに君らしい言い回しでコメント。「筋肉には時間も大切なので、この提携は筋肉にとっても良い」と、筋トレを絡めた独特の視点でも会場を沸かせた。

発表されたサービス内容について説明を受けると、「1回だけでなく、お得が継続していくというのは、まさに筋トレですね」とコメント。「時間ができたら常に新しいギャグを考えていきたいです」と話し、芸人としての姿勢ものぞかせた。

イベント終盤には、おなじみの「筋肉ルーレット」を実施。サービスを利用すべきかという問いに対し、「つーかう！ パワー！」と新たなフレーズをボディビルポーズとともに披露し、会場を盛り上げた。

最後は「ぜひ利用してください！ ヤー！」と笑顔で締めくくり、持ち前の明るいキャラクターと軽快なパフォーマンスでイベントを彩った。

なお、発表会ではフードデリバリーサービス「Rocket Now」とタクシーアプリ「GO」が提携し、両サービスの利用者向け特典を連携させる新たな取り組みを開始することも発表された。企業による事業説明や提携の狙いについてのプレゼンテーションも行われた。