日本はブラジルに1-2で敗戦

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表に1-2の逆転負けを喫した。

王国との激闘に惜しくも敗れ、ファンからも「あまりにも悔しい」「近いようで遠かった」と嘆きのコメントが寄せられている。

日本はブラジルと過去対戦で、 1勝2分12敗と大きく負け越していた。試合は前半29分、相手の中盤でのボールロストからMF佐野海舟が鮮やかな一撃で先制を奪った。それでも後半、ブラジルは選手交代などで活性化を図ると同11分にMFカゼミーロに同点弾を叩き込まれた。そして終了間際のアディショナルタイム、FWマルティネッリに逆転弾を許しベスト32で敗退となった。

サッカー王国ブラジル相手にあわやという試合展開だったなか、ファンからは「悔しすぎる」「頭真っ白になった」「なにが足りないのか」「くじ運も悪かった」というコメントや、試合を通してブラジルに主導権を握られ、後半には防戦一方の時間帯も続き「実力的に差を痛感した」「近いようで遠かったなー」「スタッツは完敗だね」といったコメントも寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）