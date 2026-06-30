松村北斗の夏制服姿に「違和感なさすぎる」「学年1位獲ってそう」の声、前髪厚めの高校時代オフショットが話題

【写真】①夏制服姿の松村北斗②ドラマの相関図【動画】ドラマ『告白ー25年目の秘密ー』最新予告

新ドラマ『告白ー25年目の秘密ー』（日本テレビ系）の公式SNSで、主演を務める松村北斗（SixTONES）のオフショットが公開された。

■松村北斗、爽やかな夏制服姿に絶賛の声続々

公開されたのは、松村が演じる主人公・雪村爽太の“高校時代”のオフショット。松村は半袖の夏制服を纏い、教室の席に座ってピースしている。まっすぐ下ろした厚めの前髪が幼い印象を残す。

机に英語の教科書とノートが置かれた優等生感たっぷりのオフショットに、「違和感なさすぎる」「さすがに可愛すぎる」「コスプレ感ない！」「こんな同級生いてほしかった」「高校生に見えるからすごい」「学年1位獲ってそう」「制服姿が自然すぎる」など、たくさんのコメントが寄せられている。

■松村北斗主演ドラマ『告白ー25年目の秘密ー』は7月11日スタート

7月11日21時よりスタートするドラマ『告白ー25年目の秘密ー』は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間もの間、片思いし続ける主人公・雪村爽太（松村北斗）の愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。本編映像が初解禁された最新予告も公開されている。