20年超の移民経験が刻む問い！ Omen44「Land Of Plenty」

記事ポイント 日本人ラッパーOmen44がNY20年超のキャリア集大成アルバムから先行シングル第2弾をリリース「Land Of Plenty」は格差・権力集中・テクノロジーなど現代の社会問題を移民視点で問う楽曲ボブ・マーリーの言葉を引用し、本来の豊かさとは何かをヒップホップの精神で訴える 日本人ラッパーOmen44がNY20年超のキャリア集大成アルバムから先行シングル第2弾をリリース「Land Of Plenty」は格差・権力集中・テクノロジーなど現代の社会問題を移民視点で問う楽曲ボブ・マーリーの言葉を引用し、本来の豊かさとは何かをヒップホップの精神で訴える

The Plug Internationalは、ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーOmen44の先行シングル第2弾「Land Of Plenty」を2026年6月23日にリリースしました。

20年以上に及ぶ渡米生活とキャリアの集大成として制作中のアルバム「u.s.」から届いた本作は、混迷を極めるアメリカ社会の変容を移民という独自の視点から切り込んだ一曲です。

Omen44「Land Of Plenty」

リリース日：2026年6月23日形態：デジタルシングルストリーミング：https://linkco.re/0qV3X7Ua?lang=ja

Omen44は幼少期から11歳までをアメリカ・テキサス州で過ごし、帰国後にヒップホップと出会った日本人ラッパーです。19歳で単身ニューヨークへ渡り、黒人コミュニティと真剣に向き合いながら地道に活動を続けてきました。Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp Loなどとの共作や、Large Professor、Marley Marlからの楽曲提供を受けるなど、世界的に知られるアーティストたちからも信頼を集めています。

楽曲が問いかける「本来の豊かさ」

「Land Of Plenty」は、かつてアメリカの象徴だった豊かさをテーマに、格差の拡大、権力の集中、テクノロジーやメディアなど、アメリカのみならず全世界が直面している現在の社会問題を浮き彫りにします。

楽曲内では、平和や自由、人権を歌い続けたジャマイカ出身の伝説的アーティスト、ボブ・マーリーのインタビュー音声を引用しています。

豊かさはお金や物質的なものではなく、人生そのものの価値にあることを訴えるボブ・マーリーの言葉は、本作の重要な要素となっています。

カントリー風コーラスが生む鮮やかなコントラスト

中毒性のあるカントリー風の女性コーラスが生み出す荘厳な空気感は、大都市ニューヨークとは対照的な大自然の雄大さを想起させます。

権力や富が集中する現在の社会構造との鮮やかなコントラストを描き出し、ヒップホップが本来持つ「社会問題に声を上げる文化」の精神と深く共鳴しています。

アルバム「u.s.」に込めた二重の意味

制作中のアルバムタイトル「u.s.」は、”United States（アメリカ）”と”US（私たち）”のダブルミーニングを持っています。

移民という独自の視点から現在のアメリカ社会を切り込んだ作品で、年内発売を予定しています。

Omen44とニューヨーク・コミュニティ

Omen44はヒップホップのオリジネーターであるアメリカ黒人のカルチャーを追求するため、リリックを全て英語で統一し、5パーセンターズの一員として活動してきました。

日本人とローカルアーティストをつなぐイベントの開催や、能登半島地震の被災者への募金活動など、日本とニューヨークの架け橋として双方のコミュニティに貢献しています。

また、黎明期の日本語ラップシーンに大きな影響を与えたレジェンドBuddha BrandファミリーやMEGA-G、元BAD HOPのYzerrともつながりを持っています。

格差や権力集中といった現代の難題をヒップホップの言語で正面から捉えた「Land Of Plenty」は、20年超の移民生活が積み上げた経験とボブ・マーリーの言葉が重なり合うことで、普遍的な問いを音楽として届けます。

アメリカ社会の複雑な現実を移民の視点で切り取りながらも、希望を失わないOmen44のメッセージを、ストリーミングで体感できます。

Omen44「Land Of Plenty」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Land Of Plenty」はどこで聴けますか？

A. 各種ストリーミングサービスで配信中です。公式リンク（https://linkco.re/0qV3X7Ua?lang=ja）からアクセスできます。

Q. アルバム「u.s.」の発売時期はいつですか？

A. 年内発売を予定しています。「Land Of Plenty」はそのアルバムからの先行シングル第2弾です。

Q. 楽曲内でボブ・マーリーの音声が引用されているのはなぜですか？

A. 豊かさはお金や物質的なものではなく人生そのものの価値にあると訴えたボブ・マーリーの言葉が、本作のテーマ「本来の豊かさとは何か」と深く共鳴するためです。

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