¡ÖÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÁÐ»Ò¤Î·»¤È¡Ä¡×¶äºÂ1ÃúÌÜ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÈÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¡É¤ÎÅ¹¼ç¡Ê27¡Ë¤¬·ãÀï¶è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÁª¤ó¤À¡ÈÍýÍ³¡É¤ËÇ÷¤ë¡ÔË§½æ¤Ê½Ð½Á¤Ë¡¢ÄÉ¤¤½Ð½Á¡¢·è¤á½Ð½Á¤Í¤®¤¬ÀäÉÊ¡ª¡Õ
¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î¶äºÂ¤Ï1ÃúÌÜ¤«¤é8ÃúÌÜ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÌ¤Ïµþ¶¶´ó¤ê¤«¤éÉÕÈÖ¤·¿·¶¶¤Þ¤Ç¡£°Õ³°¤È¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµé¤Ê³¹¡¢¶äºÂ¤Ë¤âÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡ÚÈþ¤·¤¤¡ÛË§½æ¤Ê½Ð½Á¤Ë¡¢ÄÉ¤¤½Ð½Á¡¢·è¤á½Ð½Á¤Í¤®¤¬ÀäÉÊ¡ª ¶äºÂ1ÃúÌÜ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÈÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¡É¤Î°ìÇÕ
¡¡²¼µ¤ËÎóµ¤¹¤ë¤¬ÍÌ¾Å¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
¡¦µÈ¤½¤Ð¶äºÂËÜÅ¹¡Ê¶äºÂ3ÃúÌÜ¡Ë¡§¤Æ¤ó¤ä¡¢¶¦³Ú¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë·ãÀï¶è
¡¦¤è¤â¤À¤½¤Ð¶äºÂÅ¹¡Ê¶äºÂ4ÃúÌÜ¡Ë¡§°ÊÁ°¤ÏËÜ³Ê¤é¤¡¤á¤ó¶äºÂËö×¢¶äºÂËÜÅ¹¤À¤Ã¤¿½ê
¡¦¾®½ô¤½¤Ð²ÎÉñ´ìÅ¹¡Ê¶äºÂ4ÃúÌÜ¡Ë¡§·ãÀï¶è¤Ç·òºß
¡¦¤æ¤ÇÂÀÏº¤â¤Ä¼¡Ïº¶äºÂ5ÃúÌÜÅ¹¡Ê¶äºÂ5ÃúÌÜ¡Ë¡§¤è¤¦¤ä¤¯ÅÐ¾ì
¡¦¾®½ô¤½¤Ð¶äºÂ¼·ÃúÌÜÅ¹¡Ê¶äºÂ7ÃúÌÜ¡Ë¡§¶áÎÙÌ±¤Î¥ª¥¢¥·¥¹
¡¦¾®½ô¤½¤Ð¶äºÂÌÚÈÔÄ®Å¹¡Ê¶äºÂ7ÃúÌÜ¡Ë¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÂ¿¤¤
¡¦¤½¤Ð½è¤«¤á¤ä¶äºÂÅ¹¡Ê¶äºÂ8ÃúÌÜ¡Ë¡§¥Û¥¹¥Æ¥¹¤µ¤ó¤ä¹õÉþ¤µ¤ó¤âµÙ·Æ¤ËÍøÍÑ
¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¤½¤Ð¡×¡Ê2003Ç¯º¢»£±Æ¡Ë
¡¡¾¼ÏÂÊ¿À®¤Î»þÂå¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¤Å¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤ß¤Á¤Î¤¯¤½¤Ð¡Ê¶äºÂ2ÃúÌÜ¡¢2011Ç¯9·îÊÄÅ¹¡Ë¡§ÇÏ·ôÇä¤ê¾ì¤ÎÁ°¡¢¤Ä¤æ¤¬ÀäÉÊ
¡¦²ÎÉñ´ì¤½¤Ð¡Ê¶äºÂ4ÃúÌÜ¡¢2023Ç¯4·îÊÄÅ¹¡Ë¡§½é¤á¤Ï²ÎÉñ´ìºÂÆâ¤ÇÀ½ÌÍ¡¢Å·¤×¤é¤»¤¤¤í¤¬ÀäÉÊ
¡¦½½³ä¤½¤Ð¶¿¡Ê¤µ¤È¡Ë¡Ê¶äºÂ7ÃúÌÜ¡¢2010Ç¯3·îÊÄÅ¹¡Ë¡§²¡½Ð¤·¼°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
¡¦Ã¤Ì¦¤½¤Ð¡Ê¶äºÂ1ÃúÌÜ¡¢2010Ç¯º¢ÊÄÅ¹¡Ë¡§è§¤ÇÌÍ¤Î¶Ë¤ß¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ£
¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¤½¤Ð¡×¡Ö²ÎÉñ´ì¤½¤Ð¡×¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¡£
¶äºÂ1ÃúÌÜ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¤½¤ó¤Ê¶äºÂ¤Ë2026Ç¯6·î1Æü¡¢Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¶¾Çþ¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¶äºÂÅ¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¼ÄºêÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶¾Çþ¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¼ÄºêÅ¹¡×¤Î2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¶äºÂ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Æ±Å¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯Ë¬Ìä¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ±ÄÀõÁðÀþÅì¶äºÂ±Ø¤ò½Ð¤Æ¾¼ÏÂÄÌ¤ê¤òÅÏ¤ê¤¹¤°ËÌ¾å¡£Åì¶äºÂ±Ø¤«¤é¤·¤À¤ìÌøÊÂÌÚ¤¬¤¢¤ë¶äºÂÌøÄÌ¤ê¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡ÊÍ³ÚÄ®Àþ¤¬ÃÏ²¼¤ËÄÌ¤ëÄÌ¤ê¡Ë¤ò±¦ÀÞ¤·¤Æ¡¢¿·ÉÙÄ®Êý¸þ¤Ø¤·¤Ð¤é¤¯¤¤¤¯¤Èº¸¼ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¡ÖÃ¤Ì¦¤½¤Ð¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÌ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤â¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡Ö¸µÁÄ¥³¥í¥Ã¥±¥Á¥ç¥¦¥·²°¡×¡Ê¶äºÂ3ÃúÌÜ¡Ë¤Ê¤É¤â¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£
²Æì½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¸·Áª¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡¸áÁ°10»þ²á¤®¤ËÅþÃå¡£¥ª¡¼¥×¥ó½Ë¤¤¤Î¸ÕÄ³Íö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¡£Âç¤¤ÊÀÚ¤ê³ô¤Çºî¤Ã¤¿Å¹´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö½Ð½Á¶¾ÇþÈÓ¿Í µÁÍý¿Í¾ð¤¬±£¤·Ì£¡×¡¢¡ÖNANKURU NAISA¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆþÅ¹¤¹¤ë¤È²Æì½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¡¢Ê¿ÎÉ¿¤µ¤ó¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï5¿Í³Ý¤±¡£Î©¤Á¿©¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï3¿ÍÄøÅÙ¡£²ÆìÌ±ÍØ¤ÎBGM¤¬Î®¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¤¡£
¡¡Ê¿ÎÉ¤µ¤ó³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¶äºÂÅ¹¤Ï¼ÄºêÅ¹¤è¤ê¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤â¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Å·¤×¤é¤Ï3¼ïÎà¡¢¤½¤Ð¤Ï6¼ïÎà
¡¡Å·¤×¤é¤Ï¡¢¡Ö¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¡×¡¢¡Ö¥²¥½Å·¡×¡¢ËÜÆü¤Î°ìÇÕ¤ÎÅ·¤×¤é¤Î3¼ïÎà¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅ·¤×¤é¤Ï¡Ö¥²¥½ÀÄÅâ¿É»Ò¤«¤ÍÈ¤²¡×¡£
¡¡¤½¤Ð¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡×¡Ê700±ß¡Ë¡¢¡Ö¥²¥½Å·¤½¤Ð¡×¡Ê700±ß¡Ë¡¢¡ÖËÜÆü¤Î°ìÇÕ¡§¥²¥½ÀÄÅâ¿É»Ò¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡×¡Ê750±ß¡Ë¡¢¡ÖËÜÆü¤Î°ìÇÕ¡§²¤ÏÂ¥«¥ì¡¼¤½¤ÐÇ»¸ü¥³¥í¥Ã¥±¤Î¤»¡×¡Ê850±ß¡Ë¡¢¡ÖDASHISOBA¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¡ÖDASHISOBA¥ß¥Ë¡×¡Ê500±ß¡Ë¤Î6¼ïÎà¡£
¡¡¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ï¡Ö²¤ÏÂ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¥ß¥Ë¡×¡Ê450±ß¡Ë¡¢¡ÖÍö²¦TKG¡×¡Ê350±ß¡Ë¡¢¡Ö½Ð½ÁÃã¤Å¤±¡×¡Ê450±ß¡Ë¤Î3¼ïÎà¡£¡ÖDASHISOBA¡×¡¢¡Ö½Ð½ÁÃã¤Å¤±¡×¤Ï¶äºÂÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡Ö²ÆìÀ¸¤â¤º¤¯¡×¡Ê200±ß¡Ë¡¢¡Ö»°Î¦¤ï¤«¤á/¥¥¯¥é¥²¡×¡Ê150±ß¡Ë¡¢¡Ö»³°ò¤È¤í¤í¡×¡Ê200±ß¡Ë¡¢¡Ö¿·Á¯¤¿¤Þ¤´¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡Ö¾Ç¤¬¤·¾®¤¨¤Ó¡×¡Ê200±ß¡Ë¡¢¡Ö´ä¤Î¤ê¡×¡Ê200±ß¡Ë¡¢¡Ö»³ºÚ¡×¡Ê200±ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¸¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡×¡Ê150±ß¡Ë¡£¡Ö²ÆìÀ¸¤â¤º¤¯¡×¤È¡ÖÀ¸¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡×¤Ï¡Ö¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¡×¤é¤·¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¡£
¡¡¤Þ¤º·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¡¢·ôÇäµ¡º¸¾å¤Î¡Ö¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡¦Îä¤ä¤·¡×¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥²¥½¤ÏÀÄ¿¹»º¤Î¥à¥é¥µ¥¥¤¥«¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Á¯¤Ê¥¤¥«¥²¥½¤òÂçÎÌ¤Ë»Å¹þ¤ßÃæ¤À¤Ã¤¿¡£Å·¤×¤é¤ÏÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¡Ö¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡¦Îä¤ä¤·¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤½¤ÎÌ£¤Ï¡Ä
¡¡¤·¤Ð¤·ÂÔ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò¤ß¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤·¤Î¤®ÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ«´ï¤Î¤¦¤Ä¤ï¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÇö¹È¿§¤Î¤«¤ÍÈ¤²¡¢¤ï¤«¤á¡¢¤Í¤®¤¬¤Î¤ê¡¢¤ï¤µ¤Ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ä¤æ¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¡£½Ð½ÁËÜÍè¤ÎÌ£¤¬¤¸¤ï¤Ã¤ÈÝî¤ß¤ï¤¿¤ë±ü¿¼¤¤¤Ä¤æ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ³ïÀá¤Î¸üºï¤ê¡¢»ªÀá¡¢½¡ÅÄÀá¡¢Æü¹âº«ÉÛ¤ÇËèÄ«½Ð½Á¤ò¤È¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊÖ¤·¤òÊ»¤»¤Æ¤«¤±¤Ä¤æ¤ÈÎä¤ä¤·¤Î¤Ä¤æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤Í¤®¤Ë²¿¤ä¤éÀáÊ´¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤Ï¸å¤Û¤É¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡¡ºÙ¿È¤Î¤½¤Ð¤Ï¥³¥·¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤â¾åÉÊ¤À¡£¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¥²¥½¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥²¥½¤Î¿È¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥¤¥«¤Î¿È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë½À¤é¤«¤¤¥²¥½Å·¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¹ÈÀ¸Õª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤½¤Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¡£¤Ä¤æ¤ò´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¾±¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÍâÆü¤Ï¡Ö¥²¥½Å·¤½¤Ð¡¦Îä¤ä¤·¡×¤òÃíÊ¸
¡¡ÍâÆü¤â¸áÁ°10»þ²á¤®¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¡Ö¥²¥½Å·¤½¤Ð¡¦Îä¤ä¤·¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤·ÂÔ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤¬¤Þ¤¿·Ý½ÑÅª¤À¡£¾¯¤·¥Ð¥éÅ·¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¥½Å·¡¢´ä¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤Í¤®¤¬¤Î¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¤Ç¤Í¤®¤ËÀáÊ´¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¤è¤ê¥²¥½¤¬Â¿¤¯½À¤é¤«¤¤¡£¤Ä¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖDASHISOBA¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¿ÎÉÅ¹¼ç
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ÖÌ£¤ÎÊÑ²½¡×¤ÈÀáÊ´¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²¥½¹ÈÀ¸Õª¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¤ä¥²¥½Å·¤½¤Ð¤Î¤Ä¤æ¤Ë¤â¹©É×¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£DASHISOBA¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤ó¤«Ææ²ò¤ÌäÅú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2Æü¸å¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¡¢¡ÖDASHISOBA+À¸¤â¤º¤¯¡×¤È¡ÖÍö²¦TKG¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅÏ¤¹¤ÈÊ¿ÎÉÅ¹¼ç¤ÎÌÜ¤¬¥¥é¥Ã¤È¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Ð¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¡ÖDASHISOBA+À¸¤â¤º¤¯¡×¤È¡ÖÍö²¦TKG¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖDASHISOBA+À¸¤â¤º¤¯¡×¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò¤ß¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤âÈþ¤·¤¤àèàá¿§¤Î¤Ä¤æ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Í¤®¤Ë¤âÀáÊ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤³¤Îàèàá¿§¤Î¤Ä¤æ¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¡£¤¢¤ì¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾¡£½Ð½Á¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤À¡£¥±¥ß¥«¥ë¤ÊÌ£¤Ê¤É¤Ï³§Ìµ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Äø¤è¤¤½Ð½Á¤¬¹á¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£À¸¤â¤º¤¯¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë³¤¤Î¹á¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÀ¸¤â¤º¤¯¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï½¨°ï¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¤Ä¤æ¤¬¤¹¤´¤¤½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤À¡£½Ð½Á¤ÎÍ¾±¤¤Ë¤Ò¤¿¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍö²¦TKG¡×¤ÏÂçÊ¬¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡ÖÍö²¦Íñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡£¤¿¤Ì¤¡¢´ä¤Î¤ê¡¢ÀÄ¤Í¤®¤¬¤Î¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ë²Ú¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë½Ð½Á¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤À¤¬¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖDASHISOBA¡×ÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤¬¤¤¤¦¡ÖÌ£¤ÎÊÑ²½¡×¤Ï¤É¤¦¤â¤³¤Î¤Ä¤æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤Ï¶äºÂÅ¹½ÐÅ¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½Ð½Á¤ò¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¡ÖDASHISOBA¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£½¾Íè¤Î½Ð½Á¤Ë¡¢º®¹çÀá¤ÎÊ´¤òÄÉ¤¤½Ð½Á¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¼ÄºêÅ¹¤ÈÆ±ÎÌ¤ÎÊÖ¤·¤Ç¤ÏÌ£¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð½Á¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÊÖ¤·¤ò¾¯¤·¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È½Ð½Á¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤°¡¼¤ó¤È²Ú³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖDASHISOBA¡×¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¤½¤Ð¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÖ¤·¤ò¾¯¤·¸º¤é¤·¤Æ½Ð½Á¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤ÆÌ£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Í¤®¤ËÀáÊ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö·è¤á½Ð½Á¤Í¤®¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¶äºÂÅ¹¤Î¤½¤Ð¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð½Á¤ÈÊÖ¤·¤Î¤Ä¤æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¤Õ¤Ä¤¦¤Î¤½¤Ð¡§½¾Íè¤ÎË§½æ¤Ê½Ð½ÁÂ¿¤á+·è¤á½Ð½Á¤Í¤®¡¢ÊÖ¤·¤ä¤ä¾¯¤ÊÌÜ
¡¦DASHISOBA¡§½¾Íè¤ÎË§½æ¤Ê½Ð½Á+ÄÉ¤¤½Ð½Á+·è¤á½Ð½Á¤Í¤®¡¢ÊÖ¤·¤ä¤ä¾¯¤ÊÌÜ
¡¡Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÌ£¤ÎÀïÎ¬¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢DASHISOBA¤Ë´ä¤Î¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â1¤Ä¤ÎÀïÎ¬¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ê¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«°Â¿´´¶¤ä¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¡£º«ÉÛ¤ä³ïÀá¤Ç¤È¤Ã¤¿½Ð½Á¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´ä¤Î¤ê¤Î°ë¤Î¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½Ð½Á¤À¤¬¡¢´ä¤Î¤ê¤È·è¤á½Ð½Á¤Í¤®¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌ¾ÏÆÌòÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÎË¬Ìä¤Ç¿©¤Ù¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¾Ò²ð
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Á¤é¤Î¤½¤Ð¤Ï¿©¤Ù¤¿¸å¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ÎË¬Ìä¤Ç¿©¤Ù¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡Ö½Ð½ÁÃã¤Å¤±¡×¤Ï¡ÖDASHISOBA¡×ÍÑ¤Î¤Ä¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ä¤Î¤ê¡¢¤¿¤Ì¤¡¢ÀÄ¤Í¤®¤¬¤Î¤ë¡£
¡¡½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£Å·¤×¤é¤ò¤Î¤»¤Æ¡ÖÅ·½Ð½ÁÃã¤Å¤±¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥²¥½ÀÄÅâ¿É»Ò¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡×¤Ï¥²¥½¤ÈÀÄÅâ¿É»Ò¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÄÅâ¿É»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¿É¤µ¤¬½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤â½¨°ï¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²¤ÏÂ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢¿É¤á¤Î²¤É÷¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤Ë½Ð½Á¤Ä¤æ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö²¤ÏÂ¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¡£
¶äºÂ¤ËÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤ÐÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤Ë¶äºÂÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¶äºÂÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¾ÍèÅª¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¡Ö¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÉÛÀÐ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÂ¿¤¤¶äºÂ¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¡×¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¶äºÂÅ¹¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡¢¼ÄºêÅ¹¤Ï³¹Æ»±è¤¤¡£¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î°ìÇÕ¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶äºÂÅ¹¤â¼ÄºêÅ¹¤âÁáÄ«±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³
¡¡ÆÍÁ³¡¢Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤¬¿¿·õ¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶äºÂÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤òÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤ÎÁÐ»Ò¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÆñÉÂ¤È¥¬¥ó¤ò´µ¤¤¡¢°ì»þ¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤â°Ü¿¢¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¤ß¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö·»¤¬ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆ®¤¤¤Î·Á¡¢¾ì½ê¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢»ä¤â¶äºÂ¤È¤¤¤¦·ãÀï¶è¤ÇÄ©Àï¤·¤è¤¦¡£º¤Æñ¤òÉ¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡ÖÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·»¤ÎÂ¸ºß¤äÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ä¤ÎÇØÃæ¤ò¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¿ÎÉÅ¹¼ç¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¿Ä¤Î¶¯¤¤Ê¿ÎÉÅ¹¼ç¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¹¬¤¢¤ì¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£¡Ö¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¶äºÂÅ¹¡×¤Ï¼ÄºêÅ¹Æ±ÍÍ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Å¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¡ÖËÜÆü¤Î°ìÇÕ¡§²¤ÏÂ¥«¥ì¡¼¤½¤ÐÇ»¸ü¥³¥í¥Ã¥±¤Î¤»¡×°Ê³°¤Î¤½¤Ð¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¸å¡¢¶äºÂ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤Î¤¿¤á¤«¡¢³¦·¨¤ÇÆ¯¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¸ý¥³¥ß¤Ç¿Íµ¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃëÀÜµÒÂÐ±þ¤·¤¿¿ÍÃ£¤¬¸á¸å2»þ²á¤®¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒÁØ¤ÎÆ°¸þ¤¬°ã¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤ÈÊ¿ÎÉÅ¹¼ç¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
INFORMATION
¡Ö¤Ä¤°¤ß¿©Æ²¶äºÂÅ¹¡×
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-22-10 ¿³Èþ´Û ·1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶â¡¡7¡§00¡Á15¡§00
Äê µÙ Æü¡§ÅÚÆü½Ë
¡Êºäºê ¿Îµª¡Ë